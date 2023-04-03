طعنهما فى الطريق العام.. الإعدام شنقا لقاتل زوجته وبائع حلوى بالشرقية

أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، وعضوية المستشارين، الدكتور مصطفى بلاسي، وأحمد سمير سليم، وسامح لاشين، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا لقيامه بقتل زوجته وبائع حلوى بطعنهما بسلاح أبيض عدة طعنات فى الطريق العام.

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغا من المستشفى المركزى بههيا يفيد بوصول ربه منزل وبائع حلوى مصابين بجروح قطعية فى البطن والصدر وأنهما لفظا أنفاسهما متأثران بإصاباتهما.وتوصلت التحريات المباحث الجنائية إلى أن مرتكب الواقعة زوچ المجنى عليها العامل وأنه توجد خلافات عائلية بينهما غادرت على إثرها منزل الزوجية وقامت برفع خلع ضده.

وعندما علم المتهم بذلك فعقد العزم والنية على قتلها فرصد تحركاتها وما إن ظفر بها بالطريق العام حدثت مشاده كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بطعنها بسلاح أبيض وعندما حاول البائع الدفاع عنها بادرالمتهم بتخويفه وبالفعل سدد له طعنات قاتلة أودت بحياته تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة للمحاكمة امام محكمة الجنايات والتى قررت اعدامه باجماع الاراء بعد ورود تقرير فضيلة المفتى .