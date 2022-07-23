طريقة وشروط حجز قطع أراضي مقابر للمسلمين والمسيحيين بالنوبارية الجديدة

بدأت محركات البحث على الشبكة العنكبوتية الرد على استفسارات الراغبين في حجز قطع أراضي مقابر للمسلمين والمسيحيين بالنوبارية الجديدة، حيث فتحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، باب الحجز لقطع أراضي مقابر بنظام اللحد بعدد 100 قطعة أرض مقابر للمسلمين، و11 قطعة أرض مقابر للمسيحيين بمساحة 28 مترًا مربعًا تقريبًا للقطعة، بمدينة النوبارية الجديدة، بنظام حق الانتفاع.

طريقة حجز قطع أراضي مقابر للمسلمين والمسيحيين بالنوبارية الجديدة

على الراغبين في التقدم للحجز شراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة النوبارية الجديدة، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح، خلال الفترة من 24 يوليو الحالي حتى 14 سبتمبر المقبل، بجهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

شروط حجز قطع أراضي مقابر للمسلمين والمسيحيين بالنوبارية الجديدة

يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصًا طبيعيًّا (مواطن مصري الجنسية)، وليس شخصًا معنويًّا (شركة أو مؤسسة)، وأن يكون من قاطني مدينة النوبارية الجديدة، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج- الزوجة الأولاد القصر).

وطبقًا للوارد بكراسة الشروط، لا يحق للأسرة الواحدة ( الزوج- الزوجة- الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، وسيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط،

على أن يتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.

كتب أسامة سعد