طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز في ماكينة الخدمة الذاتية.. خطوات وطرق الشحن للعدادات مسبقة الدفع

حددت شركة بتروتريد إحدى شركات قطاع البترول والغاز الطبيعي المنزلي، 20 مايو، آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر مايو 2023 لعدم فرض غرامات تأخير وتراكم الفواتير على المستهلك، وارتفاع قيمة الفاتورة عن الحد المعتاد للاستهلاك الشهري.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة «بتروتريد» إحدى شركات قطاع البترول إنفوجراف لشرح طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز فى ماكينة الخدمة الذاتية.

بوابة”المال نيوز” تستطلع من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز في ماكينة الخدمة الذاتية وخطوات وطرق الشحن للعدادات مسبق الدفع.

طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز.. كيفية الاستعلام عن فواتير الغاز الطبيعي ومواعيد السداد

وأوضحت شركة بتروتريد، أنه يمكن دفع فاتورة الغاز المنزلي بتروتريد مايو 2023 خلال الفترة من يوم 6 إلى 30 من كل شهر ميلادي.

ووفرت شركة بتروتريد طرقا للتعريف بكيفية الاستعلام عن فواتير الغاز الطبيعي ومواعيد السداد التي حددتها وكيفية السداد، وأتاحت أمام العملاء والمواطنين، التابعين لشركة الخدمات البترولية بتروتريد للغاز الطبيعي، إحدى شركات قطاع البترول، الدخول على الرابط https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx.

يذكر أن شركة الخدمات البترولية “بتروتريد”، أعلنت عن تلقي قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023 من يوم 1 – 20 من كل شهر، وللاستعلام عن الفاتورة وإدخال قراءة العداد، فيما حددت الفترة من يوم 6 – 30 من كل شهر لسداد الفواتير الشهرية عبر الوسائل التي تم اعتمادها لتسهيل دفع العملاء للفواتير الشهرية.

وتستهدف استراتيجية قطاع البترول تعميم “التحول الرقمي” في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفى هذا الإطار وخاصة ما يتعلق بعدادات الغاز مسبقة الدفع وشحن كروت الغاز وتسجيل قراءة العداد أتاحت شركة بتروتريد إحدى شركات قطاع البترول 15 طريقة لمستهلكى الغاز للإبلاغ عن القراءات ودفع فواتير الاستهلاك إلكترونيًا لمواكبة التوسع غير المسبوق الذى يشهده المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى والتوسع فى تطبيق الوسائل والأساليب الرقمية المتطورة فى تقديم الخدمات لعملاء الغاز الطبيعى، تيسيرًا عليهم فى أداء المعاملات الخاصة بفواتير الاستهلاك الشهرى ، وتبدأ عمليات استقبال قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونيًا بداية كل شهر وحتى يوم 20 من نفس الشهر.

طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز.. خطوات وطرق شحن عدادات الغاز مسبق الدفع

وفيما يتعلق بطريقة شحن عداد الغاز مسبق الدفع فتتضمن تلك الخطوات:

١ – قبل الذهاب لأحد منافذ شحن الكارت يجب وضع الكارت على العداد مع الضغط على زر العداد.

٢ – التوجه لشحن الكارت عن طريق أحد منافذ شحن كارت عداد الغاز التي وفرتها شركة بتروتريد إحدى شركات قطاع البترول، والتى تتضمن فروع شركة بتروتريد و تطبيق بتروشحن، والشحن للكارت من خلال موقع الشركة وماكينات الخدمة الذاتية ، وتمكن العملاء من إجراء كافة العمليات المتعلقة بالعداد الميكانيكي و العداد مسبق الدفع.

٣ – بعد شحن الكارت من أحد المنافذ السابقة ، قم بإغلاق محبس الغاز ثم وضع الكارت على العداد بحيث تكون القطعة المعدنية بالكارت مقابلة للعدسة الموجودة بالعداد، مع الضغط على زر العداد والانتظار لمدة خمس دقائق بدون فتح الغاز.

٤ – افحص شاشة الرصيد للتأكد من ظهور قيمة الشحن.

أما فيما يتعلق بتطبيق بتروشحن فتتضمن طريقة تسجيل حساب جديد وتشغيل التطبيق :

١ – يتم البحث عن التطبيق في قائمة تطبيقاتك على هاتفك المحمول والضغط على أيقونة بتروشحن .

٢ – تظهر قائمة الدخول على البرنامج.

٣ – اختر إنشاء حساب جديد.

٤ – إدخال البيانات والضغط على إنشاء حساب.

٥ – سيتم استقبال رسالة SMS بكود التفعيل ويمكن إعادة الارسال مرة اخرى أو طلب الدعم.

وفيما يتعلق بطريقة الشحن عبر التطبيق :

١ – يتم اختيار شحن.

٢ – قم بوضع الكارت في المكان المخصص لحين سماع صفارة الكارت او اهتزاز الهاتف.

٣ – اضغط اقرأ الكارت.

٤ – سوف تظهر بيانات الحساب.

ولا يتم سحب الكارت من خلف الهاتف إلا بعد الانتهاء تماما من الشحن وحتى في الدخول التلقائي على صفحة البنك يستمر وضع الكارت لحين ظهور الايصال على الشاشة ونجاح عملية الشحن

طريقة الدفع عبر التطبيق :

١ – يتم اختيار قيمة الشحن أو كتابتها يدويا.

٢ – اضغط دفع وسوف تظهر بيانات الفيزا.

٣ – ادخل البيانات الدفع واضغط تأكيد.

٤ – قم بوضع الكارت في المكان المخصص مرة اخرى لحين سماع صفارة الكارت أو اهتزاز الهاتف.

ولا يتم سحب الكارت من خلف الهاتف إلا بعد الانتهاء تماما من الشحن وحتى في الدخول التلقائي على صفحة البنك يستمر وضع الكارت لحين ظهور الإيصال على الشاشة ونجاح عملية الشحن

أما فيما يتعلق بطريقة الشحن من خلال موقع بتروتريد فيتضمن الآتى..

1 – حمل من موقع شركة بتروتريد ملف ( محدث قارئ الكروت ) : تتم قراءة الكارت من خلال قارئ الكروت.

٢ – الضغط على أيقونة ” قراءة كارت العميل ” : يتم وضع الكارت داخل قارئ الكروت الذكية و يكون متصل بجهاز الكمبيوتر.

ولا يتم نزع الكارت من القارئ قبل انتهاء عملية الشحن وظهور الفاتورة.

٣ – ظهور بيانات العميل : قم بتحميل ملف محدث قارئ الكروت ثم قم بفتح الملف الذي تم تحميله لبدء التنصيب.

٤ – إدخال قيمة الشحن ثم الضغط هنا لشحن الكارت.

٥ – تظهر رسالة تأكيد المبلغ مضاف عليه رسوم الخدمة.

٦ – إدخال البيانات الخاصة بالفيزا كارد.

٧ – إدخال رمز الـ OTP.

٨ – ظهور رسالة نجاح عملية الشحن.

ويجب الانتظار قليلاً حتى تظهر الفاتورة الخاصة بعملية الشحن.

أما ماكينات الخدمة الذاتية فتتضمن الآتى:

تمكن ماكينات الخدمة الذاتية العملاء من إجراء كافة العمليات المتعلقة بالعداد الميكانيكي والعداد مسبق الدفع ، حيث يمكن من خلالها دفع الفاتورة أو شحن كارت العداد مسبق الدفع و كذلك تقديم الشكاوى و السداد المقدم و الاستعلام عن الفواتير.

ويأتي ذلك في إطار برنامج وزارة البترول لدعم التحول الرقمي في مختلف أنشطة قطاع البترول والغاز، والذي يعد أحد المحاور الأساسية لمشروع تطوير وتحديث القطاع الجاري تنفيذه حاليًا، حيث يستهدف برنامج العمل السابع بهذا المشروع تنفيذ منظومة رقمية متكاملة لربط شركات القطاع ضمانًا لسرعة تداول المعلومات وبما يتيح كفاءة مراقبة الاداء وسرعة ودقة اتخاذ القرار لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات، كما يستهدف كذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حلول متطورة تتسم بالفاعلية والمرونة للتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.

يذكر أنه خلال عام 2022 واستمرارا لجهود قطاع البترول في تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل تماشياً مع سياسة الدولة لإحداث نوع من العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتقليل متاعب المواطنين فى الحصول على اسطوانة البوتاجاز فقد تم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز وذلك طبقاً لما يلى:

للعام الرابع على التوالي يتم توصيل الغاز إلى مايتراوح بين 1ر1 -2ر1 مليون وحدة سكنية سنوياً تعادل حوالى 19 مليون أسطوانة بوتاجاز تم إحلالها وتوفيرها نتيجة توصيل الغاز خلال العام الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز، ليصل إجمالى عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز لها إلى حوالي 14 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية ديسمبر2022 ، كما تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 200 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال عام 2022 ، كما تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 1825 مستهلك تجارى، و 124 مصنعا.

وضمن التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ مستهدفات المبادرات والتكليفات الرئاسية ومن أهمها مبادرة (حياة كريمة) لتطوير قرى الريف المصرى والقري والنجوع الاكثر احتياجاً، فقد تم توصيل الغاز الى 185 قرية من بداية المشروع وحتى الآن تخدم حوالى 620 ألف عميل ، وقد بدأ العمل خلال العام في مد شبكات الغاز الأرضية إلى 700 قرية ، هذا بخلاف 534 قرية مدرجة ضمن خطة الصرف الصحى الحكومى وسيتم توصيلها بالغاز الطبيعى بالتزامن مع تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحى.