يبحث العديد من المواطنين الراغبين فى حجز أراضي في المدن الجديدة عن طريقة التقديم والخطوات اللازمة لذلك، وفي التقرير التالى “المال” توضح طريقة التقديم لحجز قطعة أرض في 10 مدن جديدة.

طريقة التقديم لحجز قطعة أرض في 10 مدن جديدة:

ويمكن التقديم لحجز الأراضى إلكترونيا وذلك من خلال الخطوات التالية:

أن يقوم الشخص باستخراج رقم الاستمارة من موقع الإسكان والتعمير .

ويقوم الفرد بإنشاء حساب للمتقدم ويسجل فى الموقع عن طريق الرقم القومي ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني، يتم إرسال رسالة على رقم الهاتف الذى تم التسجيل به بكلمة المرور تستخدم في الدخول على الموقع.

ويقوم الفرد الراغب فى الحجز بالضغط على (استخراج رقم الاستمارة) سوف تظهر شاشة لتسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للمواطن/ الإيميل / اسم الزوجة ورقمه القومي) ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

و يظهر للشخص المتقدم رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه، بعد انتهاء فترة التسجيل .

ويقوم الفرد بعد ذلك بالدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي وتظهر للمتقدم شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها و لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز.

ويظهر بعد ذلك بيانات الأراضي المتاح الحجز عليها، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.​

وهناك بعض الشروط اللازمة لحجز أراضي الإسكان الاجتماعى ومنها :

أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصرى الجنسية

و لا يقل سن المتقدم عن 21 عاما فى تاريخ بدء الحجز ،

ولا يحق للأسرة ( الزوج – الزوجة – الأولاد القصر ) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة بالمدن المعلن عنها.

ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الأرض.

ويقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع على الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وان تقدمـه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

كتب – أسامة سعد