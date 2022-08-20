طريقة التقديم على الوحدات الصناعية الجديدة بعد طرح 1000 وحدة بـ3 محافظات

طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 1000 وحدة صناعية كاملة المرافق في 3 مجمعات بـ3 محافظات في الصعيد وهي (قنا- أسيوط- أسوان)، ووضّحت الهيئة طريقة التقديم على الوحدات الصناعية الجديدة في صعيد مصر.

وأوضحت الهيئة أن المستثمر يستطيع التقدم ببطاقة الرقم القومي (للأنشطة الجديدة صاحب المنشأة الفردية/ الممثل القانونى الأصلى للشركة) دون اشتراط السجل التجاري تيسيرًا على المستثمر، وتُسحب الكراسات ابتداءً من يوم 23/8/2022.

وتتلقى الهيئة طلبات التقدم خلال الـ15 يومًا الأولى من كل شهر، على أن يتم التجديد لفترات السحب والتقديم دوريًّا حتى نفاد الوحدات بالمجمعات الصناعية المطروحة، والتي تستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والدوائية ومواد البناء والنسيجية.

وأوضح محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه تيسيرًا على المستثمرين تم توفير الكراسات بمقر الهيئة الرئيسي وفروعها الإقليمية بالمحافظات، وكذلك بكل أفرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يمكن طلب الكراسة إلكترونيًّا من خلال موقع الخريطة الاستثمارية.

ووفقًا للمشروع القومي للمجمعات الصناعية، يتم تسليم المستثمر الوحدة الصناعية كاملة الإنشاءات وتتمتع بكل المرافق من مياه وكهرباء صرف وشبكات طرق واتصالات.

ويشتمل المجمع الصناعي على وحدات إطفاء مركزية ومعرض لتسويق منتجات المستثمرين داخل المجمع، فضلًا عن مبانٍ إدارية وخِدمية، ووحدة صحية وبنك، ومسجد، ومطاعم وكافيتريات.

وأكد الزلاط مساعدة المستثمر في استخراج المستندات واستصدار كل التراخيص الصناعية اللازمة، ودعا رئيس الهيئة الشباب ورواد الأعمال باستثمار الفرصة الراهنة لبدء تحقيق أحلامهم بإقامة المشروع الصناعي الخاص بهم، ولا سيما أن كل أجهزة الدولة تساندهم منذ الحصول على الوحدة، وتستمر المساندة والدعم الفني حتى بعد بدء التشغيل.

تكلفة كراسة الشروط ونظام الطرح

ولفت إلى أنه على غرار الطرح السابق تم تقديم مزيد من التيسيرات غير المسبوقة للمستثمرين، حيث شملت تخفيض سعر كراسة الشروط لتتراوح بين 300 و500 جنيه للكراسة، بدلًا من ألفي جنيه، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض.

وقالت الهيئة إنه تم طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار، وبالنسبة لأسعار الوحدات بنظام التملك تم طرح الوحدات بأسعار ملائمة وبالتكلفة الفعلية للمرافق،

كما أن نظام الإيجار تم تحديده بتيسيرات كبيرة حتى 10 سنوات قابلة للتجديد، كما تم تأجيل تحصيل إيجار الوحدات من المستثمرين لما بعد الـ9 أشهر الأولى من تسلم الوحدة،

كما يتاح للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة لاستيعاب نشاطه الصناعي بدون حد أقصى في القطاع نفسه.

ويمكن للمستثمر الحصول على تمويل منخفض الفائدة (5% متناقصة)، وبتسهيلات قد تصل إلى 100% من قيمة الوحدة،

فضلًا عن دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يقدم خدمات كبيرة في دعم المستثمر الصغير بتقديم تسهيلات تمويلية لتوفير الماكينات وخطوط الإنتاج والخامات، بالإضافة الى خدمات تسويقية للترويج لمنتجه.

وأضاف الزلاط أن الهيئة من خلال إستراتيجيتها في تقديم المساندة الفنية للمستثمر الصناعي منذ تسلم وحدته وما بعد الإنتاج، ستُواصل عقد ورش عمل مع الحاصلين على الوحدات الصناعية لتقديم المشورة الفنية لصغار المستثمرين وتذليل أية عقبات قد تواجههم والرد على استفساراتهم وسماع مقترحاتهم وبحث مطالبهم.