طريقة الاستعلام عن فواتير الغاز الطبيعي.. آخر موعد لتسجيل قراءة العدادت لشهر أكتوبر

حددت شركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد” إحدى شركات قطاع البترول، اليوم الخميس كآخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2022، وطالبت العملاء بسرعة تسجيل القراءة لعدم توقيع غرامات عليهم.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن طريقة الاستعلام عن فواتير الغاز الطبيعي وآخر موعد لتسجيل قراءة العدادت لشهر أكتوبر.

طريقة الاستعلام عن فواتير الغاز الطبيعي

نشرت شركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد” عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» إجابة للتساؤل حول طريقة الاستعلام عن فواتير الغاز الطبيعي، وكيفية الاستعلام عن فواتير الغاز الطبيعي.

وأوضحت الشركة أن الاتصال بالخط الساخن من أى موبايل أو خط أرضي أو الاستعلام عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة أو عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي، من التليفون الأرضي أو المحمول أو عن طريق تحميل تطبيق بتروميتر.

وكشفت شركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد” عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهرية من الغاز الطبيعي من خلال الموقع الإلكتروني https://www.petrotrade.com.eg/web/ من يوم 1- 20 من كل شهر، وذلك عن طريق الدخول الدخول لموقع شركة، والضغط على زر الاستعلام عن الفاتورة الشهرية للعملاء، واختيار شهر المحاسبة، وكتابة بيانات صاحب العداد المراد الاستعلام عن فاتورته الشهرية، ثم تحديد مكان تركيب العداد بالتفصيل، والضغط على زر الاستعلام، وظهور القائمة الكاملة بالفاتورة الشهرية.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز.. أرقام الخط الساخن للطوارئ

ويمكن استخدام رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شركة بتروتريد لشهر أكتوبر 2022 من هنا https://www.petrotrade.com.eg/web/ لمعرفة إجمالي قيمة الفاتورة الشهرية أو عن طريق الأرقام الساخنة التي أعدتها الشركة للطوارئ، أو الرد على استفسارات المواطنين عن رقم 5727 أو رقم 09000727 أو رقم 1122 حيث تم رصد مجموعة مميزة من الموظفين للرد على تساؤلات العملاء.

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

وأتاحت الشركة تطبيقًا يتيح للمواطنين تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بواسطة كاميرا الهاتف المحمول، تسهيلًا على المواطنين، والذي يقوم بقراءة العدادات ونقل القراءة مباشرة لقاعدة بيانات العملاء ومعرفة قيمة الفاتورة، حرصًا من الشركة على تيسير الخدمات المُقدَّمة بهدف راحة عملاء الشركة مُستخدمي الغاز الطبيعي وتوفيرًا لوقتهم وجهدهم.