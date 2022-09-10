طرق دفع مصاريف المدارس 2022-2023.. الفئات المعفاة من الرسوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طرق دفع مصاريف المدارس 2022-2023، موضحة آلية طرق دفع مصاريف المدارس 2022-2023 من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المُتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب، مؤكدة أنه لا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات.

بوابة”المال نيوز” تستعرض التفاصيل الكاملة عن طرق دفع مصاريف المدارس 2022-2023 من خلال التقرير التالي..

طرق دفع مصاريف المدارس 2022-2023.. خطوات سهلة وميسرة

التوجه بالرقم القومي لمكتب البريد.

دفع قيمة المصروفات حسب السنة الدراسية.

هناك طرق أخرى لدفع المصروفات منها التوجه الى أحد منافذ فوري، أو منافذ التحصيل التابعة لشركة أي فاينانس مثل وقتي، ايجي.باي، سداد، طلقة، ضامن، أمان، مصاري، بيى، ممكن، موجه، أموال، خالص موبايل.

قيمة دفع مصاريف المدارس 2022-2023

تبلغ طرق دفع مصاريف المدارس 2022-2023 وفق البيان الرسمي، 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي، و205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، و520 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام، و505 جنيهات من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام، و220 جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات، و205 جنيهات باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

وأكدت الوزارة، خفض نسبة «50%» لأبناء العاملين بالتربية والتعليم وحالات الوفاة بالنسبة للعاملات، موضحة أن هذا التخفيض لا يسري على الرسوم المقررة بقوانين، ويُسدد الرسم الإضافي على طلب الالتحاق بالمدارس التعليم الثانوي العام والفني والدراسات التكميلية الصناعية والطلاب المتقدمين من الخارج، على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

الأوراق المطلوبة للإعفاء من مصاريف المدارس للطلاب اليتامى

صورة ضوئية من شهادة وفاة الأب.

صورة ضوئية من الرقم القومي للأم.

صورة ضوئية من بطاقة الوصاية على الطالب.

بالنسبة لأبناء مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة:

أصل خطاب من الشؤون الاجتماعية ممهور بختم الشعار.

صورة ضوئية من بطاقة الأب أو المستفيد بالمعاش أو قبض التضامن.

صورة ضوئية من «سرك القبض» أو فيزا كارت القبض. الأوراق المطلوبة للإعفاء من مصاريف المدارس لأبناء العاملين بالتربية والتعليم:

أصل خطاب يثبت العمل في وزارة التربية والتعليم.

صورة ضوئية من الرقم القومي للأب الموظف التربية والتعليم.

صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة.

بالنسبة لأبناء المطلقات والمعيلات: