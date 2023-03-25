طرق تقديم الشكاوى المتعلقة بسلع رمضان لـ«حماية المستهلك».. والجهاز يكثف حملاته

أصدر المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، توجيهاته لجميع مديري الأفرع البالغ عددهم حوالي 20 فرعا بالتواجد المكثف داخل الأسواق في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين، للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع وعدم البيع بأعلى من السعر المعلن في شهر رمضان.

ويحرص جهاز حماية المستهلك على تشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في حماية حقوق المواطن في الحصول على السلع والخدمات بجودة عالية والتصدي لأي ممارسات احتكارية.

وتأتي توجيهات رئيس الجهاز تزامنا مع استقبال المواطنين شهر رمضان الكريم وتشهد فيه الأسواق إقبالا كثيفا من المستهلكين على كافة السلع الغذائية.

لذا تنشر «المال» في السطور التالية 7 طرق لتقديم الشكاوى لجهاز حماية المستهلك في حال بيع السلع بأزيد من السعر الرسمي وهي كالأتي:

الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك 19588 من أي خط أرضي «الخط الساخن الذي يغطي القاهرة الكبرى – الإسكندرية».

إرسال الشكاوى من خلال الفاكس على رقم 02330301703.

التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

إرسال شكواك إلكترونيًا عن طريق صفحات الرسمية للجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي.

التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي– المهندسين أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

التقديم عن طريق واتس آب على رقم 01281661880

يمكن تقديم الشكاوى عبر تطبيق المحمول على جوجل ستور وأبل ستور.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يعمل على رفع وعي وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته واقتصادياته بفريق عمل من الشباب يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية مقدرا للدور الذي يقوم به ولدور المجتمع المدني فى تحقيق ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.

في ذات السياق، أكدت مصادر داخل جهاز حماية المستهلك، أن أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية متواجدين في كافة الأسواق منذ أمس الأول بداية شهر رمضان الكريم، لافتة إلى أن الهدف من التواجد هو إحكام الرقابة على السلع ومنع احتكارها لبيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن هناك توجيهات من رئيس الجهاز بتواجد مديري الأفرع في المحافظات بالاشتراك مع الجهات الرقابية المختلفة والمعنية بمراقبة الأسواق للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار، لافتة إلى أنه في حال ضبط أي مخالفة يتم تحرير المحاضر اللازمة طبقا لقانون حماية المستهلك.

وأشارت إلى أن قسم استقبال الشكاوى الذي خصصه الجهاز لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بسلع رمضان يعمل على مدار اليوم والساعة وفي أيام العطلات الرسمية لعدم ترك أي فرصة أو مساحة للتجار بالتلاعب بأسعار السلع واحتكارها، لافتة إلى أنه في حال استقبال الشكوى يتم العمل على حلها وديا وفي حالة عدم استجابة التاجر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للقانون.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك نصح المواطنين بالاتجاه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفي حالة عدم تمكن المواطن من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب فرع لجهاز حماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى.