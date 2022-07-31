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طرق الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم .. اعرف النتيجة قبل اي حد

طرق الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم .. اعرف النتيجة قبل اي حد
جهاد سالم

جهاد سالم

8:18 م, الأحد, 31 يوليو 22

اقترب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، المقرر له نهاية الأسبوع الجاري .

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم نهاية الأسبوع الأول من أغسطس الجاري لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 .

وستقوم التعليم بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، إلكترونيا عبر موقع الوزارة الرسمي .

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية

ويستطيع الطلاب من كافة محافظات الجمهورية الاستعلام علي نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2022، من خلال الرابط التالي :

http://emis.gov.eg/

طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم

وللحصول علي نتيجة الثانوية العامة يقوم الطالب بالدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم .

ومن ثم اختيار نتائج الامتحانات الثانوية العامة ، وإدخال رقم الجلوس ومن ثم الحصول علي النتيجة .

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 2022 اللذي خاضو امتحانات الثانوية العامة 2022 نحو 707 ألف و992 طالب .

منهم 268 ألف و897 طالب بالشعبة الأدبية، و338 ألف و882 طالب بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالب بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأدي الطلاب امتحانات الشهادة الثانوية نهاية العام الدراسي 2021-2022، ورقيا بنظام البابل شيت ، بنظام الأسئلة اختيار من متعدد .

نسب النجاح العام الماضي بلغت 74%

يذكر أن نسب نجاح طلاب الشهادة الثانوية العام الماضي 2021-2022 بلغت 74%.

وبلغت نسبة النجاح في شعبة علمي علوم 76%، وبلغت نسبة النجاح في شعبة علمي رياضيات بلغت 76% أيضا.

فيما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية العام الماضي نحو 70%.

وطبقا لنتيجة الثانوية العامة العام الماضي تراوحت درجات الاوائل بشعبة علمي علوم بين 404 إلي 402 درجة ،

و في شعبة علمي رياضيات ما بين 404 إلي 400 درجة.

فيما تراوحت درجات الأوائل في الشعبة الأدبية خلال العام الماضي ، ما بين 388 إلي 383 درجة.

واظهرت نتيجة الثانوية العامة العام الماضي عدم حصول اي طالب بالشعبة الأدبية على مجموع 95% فأعلى.

وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل حوالى 20 ألفا و190 طالبا على نسب من 90% إلى 95% .

وخلال العام الماضي 2021-2022، حصل حوالي 70 ألف طالب بالشهادة الثانوية على نسبة 85% .

جهاد سالم

جهاد سالم

8:18 م, الأحد, 31 يوليو 22