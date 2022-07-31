طرق الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم .. اعرف النتيجة قبل اي حد

اقترب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، المقرر له نهاية الأسبوع الجاري .

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم نهاية الأسبوع الأول من أغسطس الجاري لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 .

وستقوم التعليم بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، إلكترونيا عبر موقع الوزارة الرسمي .

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية

ويستطيع الطلاب من كافة محافظات الجمهورية الاستعلام علي نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2022، من خلال الرابط التالي :

http://emis.gov.eg/

طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم

وللحصول علي نتيجة الثانوية العامة يقوم الطالب بالدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم .

ومن ثم اختيار نتائج الامتحانات الثانوية العامة ، وإدخال رقم الجلوس ومن ثم الحصول علي النتيجة .

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 2022 اللذي خاضو امتحانات الثانوية العامة 2022 نحو 707 ألف و992 طالب .

منهم 268 ألف و897 طالب بالشعبة الأدبية، و338 ألف و882 طالب بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالب بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأدي الطلاب امتحانات الشهادة الثانوية نهاية العام الدراسي 2021-2022، ورقيا بنظام البابل شيت ، بنظام الأسئلة اختيار من متعدد .

نسب النجاح العام الماضي بلغت 74%

يذكر أن نسب نجاح طلاب الشهادة الثانوية العام الماضي 2021-2022 بلغت 74%.

وبلغت نسبة النجاح في شعبة علمي علوم 76%، وبلغت نسبة النجاح في شعبة علمي رياضيات بلغت 76% أيضا.

فيما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية العام الماضي نحو 70%.

وطبقا لنتيجة الثانوية العامة العام الماضي تراوحت درجات الاوائل بشعبة علمي علوم بين 404 إلي 402 درجة ،

و في شعبة علمي رياضيات ما بين 404 إلي 400 درجة.

فيما تراوحت درجات الأوائل في الشعبة الأدبية خلال العام الماضي ، ما بين 388 إلي 383 درجة.

واظهرت نتيجة الثانوية العامة العام الماضي عدم حصول اي طالب بالشعبة الأدبية على مجموع 95% فأعلى.

وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل حوالى 20 ألفا و190 طالبا على نسب من 90% إلى 95% .

وخلال العام الماضي 2021-2022، حصل حوالي 70 ألف طالب بالشهادة الثانوية على نسبة 85% .