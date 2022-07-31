طرق الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم .. اعرف النتيجة قبل اي حد

اقترب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، المقرر له نهاية الأسبوع الجاري .
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم نهاية الأسبوع الأول من أغسطس الجاري لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 .
وستقوم التعليم بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، إلكترونيا عبر موقع الوزارة الرسمي .
رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية
ويستطيع الطلاب من كافة محافظات الجمهورية الاستعلام علي نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2022، من خلال الرابط التالي :
طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم
وللحصول علي نتيجة الثانوية العامة يقوم الطالب بالدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم .
ومن ثم اختيار نتائج الامتحانات الثانوية العامة ، وإدخال رقم الجلوس ومن ثم الحصول علي النتيجة .
ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 2022 اللذي خاضو امتحانات الثانوية العامة 2022 نحو 707 ألف و992 طالب .
منهم 268 ألف و897 طالب بالشعبة الأدبية، و338 ألف و882 طالب بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالب بالشعبة العلمية (رياضيات).
وأدي الطلاب امتحانات الشهادة الثانوية نهاية العام الدراسي 2021-2022، ورقيا بنظام البابل شيت ، بنظام الأسئلة اختيار من متعدد .
نسب النجاح العام الماضي بلغت 74%
يذكر أن نسب نجاح طلاب الشهادة الثانوية العام الماضي 2021-2022 بلغت 74%.
وبلغت نسبة النجاح في شعبة علمي علوم 76%، وبلغت نسبة النجاح في شعبة علمي رياضيات بلغت 76% أيضا.
فيما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية العام الماضي نحو 70%.
وطبقا لنتيجة الثانوية العامة العام الماضي تراوحت درجات الاوائل بشعبة علمي علوم بين 404 إلي 402 درجة ،
و في شعبة علمي رياضيات ما بين 404 إلي 400 درجة.
فيما تراوحت درجات الأوائل في الشعبة الأدبية خلال العام الماضي ، ما بين 388 إلي 383 درجة.
واظهرت نتيجة الثانوية العامة العام الماضي عدم حصول اي طالب بالشعبة الأدبية على مجموع 95% فأعلى.
وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل حوالى 20 ألفا و190 طالبا على نسب من 90% إلى 95% .
وخلال العام الماضي 2021-2022، حصل حوالي 70 ألف طالب بالشهادة الثانوية على نسبة 85% .