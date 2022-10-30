«طرق الثغر» تستكمل أعمال الرصف لـ 6 مناطق عشوائية 

توشك مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسكندرية على الانتهاء من أعمال الرصف لنحو 6 مناطق تم إدراجها ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية، بمتوسط نسبة تنفيذ %95 وفقا للبروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لتطوير 7 مناطق بإجمالى تكلفة 811 مليون جنيه.

وتضم قائمة المناطق «العصافرة قبلي، ودنا والمحروسة، والدخيلة الجبلية، وسيدى بشر، والحضرة الجديدة، وعزبة محسن، والمعمورة البلد».

ووفقا لتقرير حصلت «المال» على نسخة منه، فإنه تم الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية بما يشمل أعمال الإنارة، وإحلال وتجديد شبكة مياه الشرب، الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بكل منطقة على حدة، فى إطار توفير حياة ملائمة لجميع فئات قاطنى المناطق، لجميع المناطق المُدرجة فى الخطة عدا منطقة «المعمورة البلد».

وأشار التقرير إلى أن تكلفة أعمال الرصف فقط والتى قامت بها مديرية الطرق والنقل للمناطق الـ 6 بلغت نحو 409.513 مليون جنيه.

وفَنَد التقرير تلك التكلفة من خلال رصد 88.457 مليون جنيه بمنطقة العصافرة قبلي، و87.383 مليون لعزبة محسن، و46.707 مليون لسيدى بشر، و44.433 مليون لدنا والمحروسة، و70.484 مليون للحضرة الجديدة، و72.049 مليون للدخيلة الجبلية بنطاق حى العجمي.

أما على صعيد «المعمورة البلد»، فقد استهلت الأعمال بها وبدأت أولى خطوات التطوير، وتم الانتهاء من الدراسة التمهيدية لمشروع تطوير البنية التحتية والإنشائية التابعة للوكالة الألمانية “giz” بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، كما تم الانتهاء أيضا من اللوحات والفكرة التصميمية للمشروعات وتم اعتمادها من الجهة المختصة للبدء فى تطوير المنطقة التى تشمل إنشاء بنية تحتية وأعمال رصف ومبان إنشائية.

وكانت «المال» نشرت مُسبقا تفاصيل تطوير منطقة «المعمورة البلد» المُقرر أن تنتهى أعمال الرصف بها وفقا للخطة فى ديسمبر 2023 بعدما بلغت التكلفة الإجمالية لتطويرها 2.5 مليون يورو (منحة من الاتحاد الأوروبى) تُنفذ من خلال الوكالة الألمانية “GIZ” بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويستهدف التركيز على تحسين الظروف المعيشية بالمنطقة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية.