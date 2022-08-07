طرق التقدم للالتحاق بالكليات العسكرية (تقرير)

يبحث الكثير من طلبة الثانوية العامة فى هذا التوقيت عن طرق التقديم للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة أمس السبت، من خلال وزارة التربية والتعليم، وحرصًا من «المال» فى التسهيل على قرائها تقدم هذا التقرير لتعريفهم بإجراءات التقديم.

طلبة الثانوية العامة والطلبة المحاربين

يكون بدء تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على ( الإنترنت ) وهو (tansiq.mod.gov.eg ) اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 / 07 / 2022 م وحتى يوم الثلاثاء الموافق 06 / 09 / 2022 وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونياً، وذلك بهدف تقليل كثافة الحضور فى اليوم الواحد.

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتباراً من يوم السبت الموافق 30 / 07 / 2022 م وحتى يوم الخميس الموافق 08 / 09 / 2022 م، ويتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف .

الطلبة المتخصصون

يكون بدء تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على ( الإنترنت ) وهو (tansiq.mod.gov.eg ) اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 07 / 09 / 2022 م وحتى يوم الثلاثاء الموافق 20 / 09 / 2022 م وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونياً وذلك بهدف تقليل كثافة الحضور فى اليوم الواحد.

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة إعتباراً من يوم السبت الموافق 10 / 09 / 2022 م وحتى يوم الخميس الموافق 22 / 09 /2022 م ، ويتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف .

الشروط العامة للقبول بالكليات العسكرية ( الثانوية العامة وما يعادلها – المحاربين)

أن يكون الطالب مِصرى الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية ( عن غير طريق التجنس / وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى )، وأن يكون الطالب حاصلاً على شهادة ( الثانوية العامة أو ما يعادلها / شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات / المؤهل الجامعى ) بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام ( 2021 / 2022 ).

أن يكون الطالب مُقيداً بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2021، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف ، وأن يكون الطالب حَسن السير والسلوك.

أن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية، وألا يكون الطالب قد استقال أو فُصل تأديبياً من أى ( كلية – معهد – مدرسة ) عسكرية / مدنية ، وألا يكون الطالب قد أعُفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية ، وألا يقل الطول عن ( 170 سم ) لجميع الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية والتى يسمح بها حتى ( 158سم ) كحد أدنى.

أن يكون الطالب لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدمة خلال العام حالة عدم لياقتة الطبية ، وأن يجتاز الطالب بنجاح إختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الإختبار فى نفس الدفعة المُتقدمة خلال العام حالة عدم اجتيازه الاختبار.

أن يؤدى الطالب بنجاح اختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع ( 7.5 متر ) / بدون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز ، وأن يجتاز الطالب الإختبارات النفسية ، وأن يجتاز الطالب الإختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقاً لتقييم لجنة الإختبار ، وأن يجتاز الطالب بتفوق إختبار المعلومات العامة ، وأن يجتاز الطالب بتفوق الإختبار التفضيلى ( اللغة الإنجليزية – الحاسب الآلى .

أن يجتاز الطالب الاختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل ( التحاليل التخصصية المتقدمة ) ، ويُحسـب المجموع للثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع .

أن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون البيانات المُدرجة فى أوراق القَبول والتى تم على أساسهالاقبول الطالب صحيحة طوال فترة تواجده بالكلية ، وأن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة فقط وليس ( المعاهد العليا أو الأكاديميات ).

ويلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمُتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعى، ويُسمح للضباط الاحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة التقدم بنفس الشروط والضوابط.

ويشترط إجادة السباحة كشرط أساسى لاختبارات الكلية البحرية، بالإضافة إلى بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان استخراجها موجود على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على (الإنترنت) وهو(tansiq.mod.gov.eg) ، ويجب على الطالب وولى أمره السعى لإحضار هذه الأوراق من الآن ، نظراً لأن إستخراجها يستغرق وقتاً طويلاً يؤدى إلى تأخير وتعطيل إجراءات القبول .

الشروط العامة للقبول (المتخصصون ذكور / إناث)

بالإضافة لجميع الشروط العامة السابقة تضاف الشروط الآتية: أن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية للذكور ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم، ألا يقل الطول عــن ( 170 سم ) للذكور ، (155 سم) للإناث ، ويُسمح للضباط الإحتياط والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة بالتقدم بنفس الشروط والضوابط ، أن تلتزم الطالبات المقبولات بالكلية الحربية بإرتداء الزى العسكرى المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن وتتعهدن بإقرار كتابى بذلك .

وكان الفريق أول محمد زكـى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قد صدَّق فى 25 يوليو الماضى، على الإعلان عـن قبـول دفعة جديـدة بالأكاديمية العسكرية المصرية (حربية- بحرية- جوية- دفاع جوي)، والكليات العسكرية (الكلية الفنية العسكرية- كلية الطب بالقوات المسلحة- الكلية العسكرية التكنولوجية) من حمَلة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحمَلة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة حمَلة المؤهلات العليا دفعة أكتوبر 2022.