طرق الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والاسم فقط

من المقرر أن يعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، نتيجة الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، فور اعتمادها رسميا.

تقدم وزارة التربية والتعليم خدمة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، من خلال توفير نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقعها الرسمي، برقم الجلوس والاسم فقط.

ومن المقرر أن يعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، نتيجة الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، فور اعتمادها رسميا.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

ويستطيع طلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة فور اعتمادها عن طريق إدخال الاسم ورقم الجلوس من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم، عبر بوابته الإلكترونية حيث يحصل الطاب على نتيجته مجانا.

وسيتم إتاحة النتيجة للطلاب، من أجل التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2021، بدرجات المواد والمجموع الكلى.

طرق استعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 يدخل الطالب على الرابط المرفق والذي سيتيج النتيجة فور صدورها.

https://g12.emis.gov.eg/

ثم بعد ذلك يقوم الطالب بالضغط على تسجيل الدخول ثو وضع البريد الإلكتروني.

وبعد ذلك يدخل رقم الجلوس الخاص به فيظهر له النتيجة مرفقة بالمجموع الكلي.