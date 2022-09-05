طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بـ«جنوب القاهرة للتوزيع»

توفر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة خطوات وطرق تساعد في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء مع بدء تحصيل فواتير استهلاك شهر أغسطس الماضي ومع ارتفاع استهلاك المواطنين خلال أشهر الصيف.

وترصد المال، في التقرير التالي، كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بجنوب القاهرة بعد تزايد حركة البحث عنه من قِبل المواطنين بجميع أنحاء محافظات الجمهورية عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بجنوب القاهرة وخطوات الاستعلام.

فاتورة استهلاك الكهرباء

وتسعى وزارة الكهرباء من خلال توفير العديد من الخدمات التكنولوجية في رفع العبء على المواطن المصري، وأيضًا لتوفير الوقت على المصريين، من خلال خطة تبعد المواطن عن زحام المصالح الحكومية،

حيث أعلنت الشركة القابضة للكهرباء كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بجنوب القاهرة بالخطوات المتاحة من خلال الرابط الإلكتروني للشركة على الإنترنت

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بجنوب القاهرة

1- يقوم المستهلك بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالدخول أولًا على الموقع الرسمي الخاص بالشركة القابضة لكهرباء مصر، من خلال زيارة رابط الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء.

2- ثم يقوم المشترك التابع للوزارة بإدخال كل البيانات الخاصة به، والتي تشمل (رقم الهاتف الخاص بالعميل- المسجل عند الشركة القابضة للكهرباء).

3- في الخطوة الثالثة يقوم باختيار أيقونة الشركة التابع لها في محافظات الجمهورية.

4- يليها الضغط على أيقونة (الاستعلام عن الفواتير)، ثم يقوم بإدخال الاسم ورقم العداد الذي يحتوي على 10 أرقام.

5- وفي الخطوة النهائية يقوم المستهلك بالضغط على أيقونة (استعلام)، وستظهر له فاتورة الكهرباء الشهرية.

جدير بالذكر أن شركة جنوب القاهرة إحدى الشركات التابعة للقابضة لكهرباء مصر، ويبلغ رأسمالها 694.5 مليون جنيه، وﻋدﺩ ﻣﺸﺘﺮﻛيها 5.6 ﻣﻠﻴﻮﻥ، من إجمالى نحو 40 مليونًا على مستوى الجمهورية، تابعين لوزارة الكهرباء.

فيما تعدّ جنوب القاهرة من كبرى شركات توزيع الكهرباء التسع التابعة للوزارة، ﻭﺗﻐطى ﻧﺤﻮ 15% ﻣﻦ ﻣﺴﺎحة الجمهورية، ويقع فى نطاقها أﺟﺰاء ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓظتى ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ ﻭﺍﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ، إضافة إلى محافظة اﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.