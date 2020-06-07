«طرق الإسكندرية» تواصل أعمالها بالتحول الرقمي وتستعد لرصف المناطق العشوائية

تواصل مديرية النقل والطرق بمحافظة الإسكندرية أعمالها بشأن “إعادة الشئ لأصله” فيما يخص عمليات التحول الرقمي لكافة المؤسسات والهيئات وذلك بالتعاون مع شركة الاتصالات التي تقوم بالحفر مُسبقاً قبيل بدء أعمال مديرية الطرق لإعادة الرصف، كما تستعد المديرية للبدء في أعمال رصف المناطق العشوائية المُقرر البدء في تطويرها من جانب المحافظة على غرار منطقة نادي الصيد والعصافرة والدخيلة. رصف طرق الإسكندرية

وفي هذا الصدد صرحت المهندسة أمل محمود مدير مديرية النقل والطرق بالإسكندرية، بإنتهاء الخطة الإستثمارية لعام 2019 – 2020، بنسبة 100% بمستهل الشهر الجاري، والتي تضم أعمال الرصف البالغ طولها30 كيلو متر وإعادة الشئ لأصله البالغة نحو 54كيلو متر، لعدد تسعة أحياء بالإضافة إلى مركز ومدينة برج العرب، وذلك بقيمة 171 مليون جنيه، موضحة أنه تم أيضاً مد أخذ تصاريح الحفر فيما يخص الأعمال الجارية التي لم تنتدرج بالخطة الإستثمارية بسبب الحظر القائم لدرء فيروس كورونا، وذلك للإنتهاء من كافة الأعمال أولاً بأول.

وقالت وكيل الوزارة، إن المديرية استغلت فترة حظر التجوال في تكثيف أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع الجانبية والرئيسية على مستوى أحياء المحافظة، للانتهاء من مشروعاتها القائمة والتي لا تزال جارية حتى الآن.

وكانت قد أنجزت مديرية الطرق مؤخرا أعمال توسعة ورفع كفاءة طريق الإسكندرية مطروح، بنطاق حى العجمي، بتكلفة تقدر بحوالي 8 ملايين جنيه، حيث تم الانتهاء من أعمال توسعة الأرصفة بالطريق والانتهاء من أعمال الأسفلت، وتقليل عرض الأرصفة بحيث لا يتعدى عرضها 2 متر، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق والشوارع لرفع المعاناة عن المواطنين.