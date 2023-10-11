طرح 916 وحدة سكنية بمشروعات إسكان متميز ذو طابع ساحلي وسكن مصر وجنة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح 916 وحدة سكنية بمشروعات (إسكان متميز ذو طباع ساحلي، سكن مصر، جنة) وبأنظمة سداد ميسرة.

وأوضحت الهيئة في بيان أن الطرح يتواجد في خمسة مدن جديدة بواقع 144 وحدة في مدينة رشيد الجديدة، و288 وحدة في المنصورة الجديدة، و192 وحدة في مدينة ناصر بغرب أسيوط، و144 وحدة بغرب قنا، و148 وحدة في ملوي الجديدة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحجز يكون عن طريق الحجز الفوري من خلال جهاز المدينة، إذ تتوافر كراسة الشروط والمواصفات والمساحات الخاصة بالوحدات بمقر جهاز المدينة المختص.

وأضافت الهيئة أن الحجز سيبدأ من يوم الأحد القادم الموافق 15/10/2023 بمقر جهاز المدينة.

ولفتت الهيئة إلى أنه في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية، يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.

يشار إلى أنه اول أمس، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر(منطقة أرض المعرض، المنطقة الأولى) مسلسل رقم (5-4-3) المرحلة الاولى ومسلسل رقم (2) المرحلة الثانية للمرحلة الأولى في مواعيد محددة، وذلك اعتباراً من الثلاثاء الماضي الموافق 10/10/2023.