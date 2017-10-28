طرح 9 مناقصات عامة فى 4 مدن جديدة

المال – خاص:تطرح مدن الشروق، وبدر، وأسيوط الجديدة، والفيوم الجديدة، 9 مناقصات عامة بين شركات المقاولات المقيدة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.يطرح جهاز مدينة الشروق مناقصتين، الأولى أعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء وماعليها من مزروعات، وشبكات رى عادية بالطريق الإقليمي الغربى،



المال – خاص:



تطرح مدن الشروق، وبدر، وأسيوط الجديدة، والفيوم الجديدة، 9 مناقصات عامة بين شركات المقاولات المقيدة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

يطرح جهاز مدينة الشروق مناقصتين، الأولى أعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء وماعليها من مزروعات، وشبكات رى عادية بالطريق الإقليمي الغربى، وتعقد جلسة الاستفسارات فى 7 نوفمبر، وفض المظاريف الفنية فى 21 من ذات الشهر.

والمناقصة الثانية لأعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء وماعليها من مزروعات، وشبكات رى عادية بالمجاورات (1،2،3 ) وتعقد جلسة الاستفسارات فى 5 نوفمبر، وفض المظاريف الفنية 19 من ذات الشهر.

ويطرح جهاز مدينة أسيوط الجديدة، مناقصتين، الأولى أعمال إنشاء قسم شرطة التعمير بالمدينة، والثانية أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لشبكة إنارة طريق (أسيوط – أسيوط الجديدة بطول 10.5 كم)، وتعقد جلستى الاستفسارات يومى 7 و8 نوفمبر، وجلستى فض المظاريف الفنية يومى 21 و22 نوفمبر على الترتيب .

ويطرح جهاز مدينة بدر 4 مناقصات عامة، الأولى أعمال تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة غرب المنطقة الصناعية، والثانية أعمال تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة الحى السكنى الثانى، والثالثة أعمال تشغيل وصيانة وحراسة الحى السكنى الثالث، وأعمال تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة شرق المنطقة الصناعية، وتعقد جلسات الاستفسارات للمناقصات الأربعة أيام 13، 14، 15، 16 نوفمبر، وجلسات فض المظاريف الفنية أيام 27 ،28 ،29 نوفمبر، و3 ديسمبر .

ويطرح جهاز مدينة الفيوم الجديدة، أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لشبكات مياه وصرف صحى بالحى الأول، وتقدم جلسة الاستفسارات فى 6 نوفمبر، وجلسة فض المظاريف الفنية 20 نوفمبر .

