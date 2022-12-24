طرح 8660 وحدة بمشروع «سكن مصر» في 11 مدينة جديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح 8660 وحدة سكنية بمشروع “سكن مصر”، ببعض المدن الجديدة.

وقال المهندس حاتم حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن مساحات الوحدات المطروحة تتراوح بين 106 و133 م2، بـ11 مدينة جديدة وهي: (أكتوبر الجديدة – القاهرة الجديدة – العبور الجديدة – حدائق أكتوبر – المنيا الجديدة – الشروق – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – غرب قنا – ناصر “غرب أسيوط” – العلمين الجديدة”.

وأوضح المهندس حاتم حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز “online”، من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان “www.hdb-reservation.com”، وسيتم قريبا الإعلان عن موعد إتاحة شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع، والمساحات، والأسعار، وأسلوب السداد، على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز.

ووفقاً لبيان الوزارة، جاء ذلك ضمن إعلان وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار عن طرح أكثر من 22 ألف وحدة سكنية ببعض المدن الجديدة، بمشروعات (سكن مصر – دار مصر – جنة – إسكان متميز ذى طابع ساحلى – قطامية جاردنز).

وأكد وزير الإسكان، أن وزارة الإسكان، تواصل طرح الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها لتلبية احتياجات جميع الشرائح المجتمعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الوحدات السكنية المناسبة لجميع المواطنين، وانطلاقاً من سياسة وزارة الإسكان، القائمة على 3 محاور رئيسية، وهى، دعم شريحة محدوى الدخل، ومساندة الشريحة المتوسطة، والإتاحة لشريحة أصحاب الدخول المرتفعة، وهذا هو التحقيق العملي للعدالة الاجتماعية.