طرح 80 ألف فدان على صغار المزارعين والشباب ضمن مشروع 1.5 مليون فدان

سمر السيدقال عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، إن الشركة تستهدف طرح 50 ألف فدان على الشباب وصغارالمزارعين بالمنيا خلال شهر مايو المقبل، فى حين تطرح أواخر الشهر نفسه 30 ألف فدان بمنطقة المغرة بمحافظة مرسى مطروح.وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أنه من المقرر الإعلان

سمر السيد

قال عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، إن الشركة تستهدف طرح 50 ألف فدان على الشباب وصغارالمزارعين بالمنيا خلال شهر مايو المقبل، فى حين تطرح أواخر الشهر نفسه 30 ألف فدان بمنطقة المغرة بمحافظة مرسى مطروح.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أنه من المقرر الإعلان عن طروح جديدة فى غرب المنيا قريباً.

ولفت إلى أن الشركة أجرت يوم الخميس الماضى قرعة لمجموعة من أراضى الطرح الثانى لمشروع 1.5 مليون فدان بمنطقة غرب المنيا على مساحة 43 ألف فدان على صغار المزارعين والشباب.

يشار إلى أن شركة الريف المصرى مملوكة لوزارات “الإسكان” و”المالية” و”الزراعة” برأسمال 8 مليارات جنيه لتنفيذ مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان لتكوين مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب وتعمير أجزاء فى الصحراء بمختلف أنحاء الجمهورية.