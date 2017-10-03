طرح 7 مناقصات عامة فى 4 مدن جديدة

المال- خاص تطرح 4 مدن جديدة 7 مناقصات عامة بين شركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد وبين الشركات المتخصصة خلال الشهر الحالي.وأعلن جهاز مدينة العبور عن طرح مناقصتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الأولى عبارة عن أعمال التشغيل والصيان

المال- خاص



تطرح 4 مدن جديدة 7 مناقصات عامة بين شركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد وبين الشركات المتخصصة خلال الشهر الحالي.





وأعلن جهاز مدينة العبور عن طرح مناقصتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الأولى عبارة عن أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لشبكة إنارة إسكان المستقبل والشباب بالمدينة، والثانية أعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء (بالحي الثامن “الإسكان القومي، جنة العبور، الإسكان المطور”، إسكان الشباب 63م2 امتداد الـ70م2– امتداد 100م2– المحجر– العينات– الـ25 عمارة– إسكان المستقبل– الإسكان الإسلامي) بالمدينة، وتعقد جلسة الاستفسارات للمناقصة الأولى 15 أكتوبر، والثانية 16 أكتوبر، فيما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية فى 29 و30 أكتوبر للمناقصتين على التوالى.

كما أعلن جهاز مدينة السادات طرح مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء، الأولى أعمال التشغيل والصيانة وحراسة شبكات الإنارة للمناطق السكنية (15, 23) ومناطق مشروع ابني بيتك (16، 18، 19، 20) بالمدينة، والثانية عملية توريد وتركيب مصاعد الركاب لعمارات الإسكان المتوسط (دار مصر) مرحلة ثانية بالمنطقة السكنية السابعة عشرة بالمدينة، وتعقد جلسة الاستفسارات للمناقصتين 15 أكتوبر و16 أكتوبر، وجلسة فتح المظاريف الفنية 29 و30 أكتوبر على التوالى.

فيما طرح جهاز مدينة الشيخ زايد أعمال صيانة ونظافة وحراسة وتأمين الأجزاء المشتركة للعمارات السكنية المملوكة للجهاز في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة، وتعقد جلسة الاستفسارات فى 15 أكتوبر، وفض المظاريف الفنية فى 29 أكتوبر.

وأعلن جهاز الشروق عن طرح مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الأولى أعمال تنفيذ مبنى دار المناسبات بمركز خدمات الإسكان العائلي (2) بالمدينة، الثانية عملية تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة الشوارع لمنطقة شرق المدينة (الامتداد) بعدد (5686) عمود إنارة شوارع، وعدد (1670) عمود إنارة حدائق، وتُعقد جلسة الاستفسارات للمناقصتين 16 و17 أكتوبر، وفض المظاريف الفنية 30 و31 أكتوبر على التوالى.