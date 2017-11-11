طرح 7 مقار تجارية للبيع في مزادين بأسيوط ودمياط الجديدة

في أواخر نوفمبر خاص يطرح جهاز مدينة أسيوط الجديدة مزادا علنىا لبيع 5 محلات تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين 32 و64 متر بالسوق التجارى بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية عمارات الإسكان الاجتماعى. . وتعقد جلسة المزاد 29 نوفمبر الجارى ويتم سداد مبلغ 10 آلاف جنيه تأمين لدخول المزاد عن كل محل وصيدلية.&nb

في أواخر نوفمبر

خاص

يطرح جهاز مدينة أسيوط الجديدة مزادا علنىا لبيع 5 محلات تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين 32 و64 متر بالسوق التجارى بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية عمارات الإسكان الاجتماعى.

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وتعقد جلسة المزاد 29 نوفمبر الجارى ويتم سداد مبلغ 10 آلاف جنيه تأمين لدخول المزاد عن كل محل وصيدلية.

وفي السياق ذاته، طرح جهاز مدينة دمياط الجديدة مزادا لبوفيه موقف السيارات للبيع بمقابل انتفاع لمدة عامين.

وتعقد جلسة المزاد فى 27 نوفمبر بمقر الجهاز ويتم 5000 جنيه قيمة دخول المزاد تستكمل إلى 10 % من القيمة الراسى بها المزاد عن مدة العقد كتأمين نهائى.