طرح 7 محلات تجارية وصيدلية للبيع بالمزاد العلني في مدينة 15 مايو

طرح جهاز تنمية مدينة 15 مايو سبعة محلات تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين 19 مترا مربع و40 مترا مربعا بسوق منطقة زهور مدينة مايو للبيع بالمزاد العلني.

ووضع الجهاز مجموعة من الشروط وهي:

تطلب كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر جهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيه لكل محل أو صيدلية.

وتعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر الجهاز يوم الإثنين الموافق 15/1/2023،

ويتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 50 ألف جنيه لكل محل، و100 ألف لكل صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.

ويتم استكمال سداد نسبة 10% ، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

ويتم سداد 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام، والباقي يتم سداده بنظم تقسيط ميسرة.

جدير بالذكر أن الجهاز أتاح إمكانية دخول مزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية لكل من يرغب في ذلك

يشار إلى أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ضمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.