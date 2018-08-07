طرح 600 عجل بقري و240 خروفا بلديا خلال العيد

أمانى العزازي:



أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، اليوم الثلاثاء، عن توافر 600 رأس عجل بقري و240 خراف بلدي بسعر 90 جنيها للكيلو، استعداداً لعيد الأضحى المبارك، وذلك بناء على تعليمات المحافظ اللواء عادل الغضبان.



وأشار “ثابت” إلى أن مشروع تربية الماشية التابع للمحافظة بدأ في طرح 600 رأس عجل بقرى و240 خراف بلدى بسعر 90 جنيها للكيلو، وتباع بالمنافذ المنتشرة لمشروع تربية الماشية أمام سوق السمك، وبجوار قصر الثقافة، ومنطقة اللنش، والحاسب الآلى، ومنفذ الشرق، ومنافذ بسوق بورفؤاد، مؤكدا توافر اللحوم البلدى السودانى بمجمعات النيل بسعر 85 ج للكيلو واللحوم الضانى 110 ج للكيلو، كما تتوافر بمجمعات النيل المنتشرة بالمحافظة كميات من اللحوم البرازيلي المستوردة بسعر 45 جنيه للكيلو، وتتوافر الدواجن البرازيلي بسعر 30 جنيها للكيلو، ويتوافر البط بسعر 34 جنيه للكيلو.



وشدد مدير التموين على أنه سيتم تكثيف الحملات التموينية لتمشيط الأسواق، للتأكد من مطابقة السلع المعروضة للقرارات والقوانين التموينية من حيث مصدرها وتاريخ الإنتاج والصلاحية ووجود فواتير تفيد مصدر السلع وإعلان عن الأسعار، وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك، كما سيتم شن حملات مشتركة مع الطب البيطري وشرطة مباحث التموين للمرور على محلات الجزارة والثلاجات والشوادر والجزارين، للتأكد من أن اللحوم المعروضة بالأسواق صالحة للاستهلاك الآدمي وأنها مذبوحة بالمجازر الحكومية.