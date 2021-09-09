طرح «60 – 80»% من «برمجة» مصر بالبورصة

تستعد مجموعة «برمجة» السعودية لطرح «60 – 80» % من شركة «برمجة مصر» بالبورصة المصرية وذلك عقب تحويل الأخيرة، لكيان قابض يتم نقل ملكية كل الأنشطة إليه تدريجياً.

الحصة المعروضة تتضمن فقط ذراع المنصات الإلكترونية

وكشف الدكتور حاتم بخيت الرئيس التنفيذى لمجموعة «برمجة» أن إدارتها اتخذت قراراً بنقل مقرها الرئيسى إلى القاهرة، وأن الطرح – المنتظر أن يتم خلال العام 2022 -، سيتضمن فقط كافة أنشطة ذراع الإبداع والمنصات الرقمية، التى يجرى حاليا إتمام إجراءات نقل ملكيتها للشركة المصرية.

وأوضح بخيت فى حواره مع برنامج CEO Level الذى يذاع – اليوم الخميس- على شاشة ALMAL TV عبر منصة يوتيوب أن «برمجة مصر» ستمتلك ذراعين، إحداهما للمنصات تحت مسمى «برمجة الإبداع» وأخر للحلول التكنولوجيا تحتى مسمى «برمجة الحلول».

وأكد أن ذراع المنصات التكنولوجية سيضم 8 منصات منها «عربي»، التى تقدم خدمات التعليم عن بُعد إلى 3 شرائح هم العرب فى بلاد المهجر والغير ناطقين باللغة العربية داخل الدول العربية والمهتمين بالثقافة العربية، فضلًا عن منصة تقديم خدمات النقل الذكى فى دولة كينيا على غرار «أوبر» و«كريم»، وتعرف باسم An Nisa Taxi، ومنصة Glaztor لخدمات المتاجر الإلكترونية، ومنصة الرعاية الصحية.

«بخيت»: تعاقدنا مع 5 كيانات استشارية لتحديد الأفضل لقيد الأسهم

وأفصح الرئيس التنفيذى لمجموعة برمجة السعودية، عن التعاقد مع أحد بنوك الاستثمار لإدارة عملية الشركة الطرح فى البورصة، لكنه رفض تسميته، لافتًا إلى أنه تعيين 5 شركات استشارية للوقوف على الخيار الأفضل للطرح فى البورصة، سواء عبر زيادة رأس المال أو بيع جزء من الأسهم فقط، على أن يتم وضع تصور كامل فى هذا الصدد خلال شهر.

فى سياق متصل، كشف بخيت عن اعتزام المجموعة إنشاء مجمع للتكنولوجيا الذكية Smart Technology Hub فى مصر، يضم مركز عمليات لحلول أمن المعلومات Security Operation Center ومركز بيانات بتكنولوجيا الحوسبة السحابية Cloud Data Center ، إضافة إلى مركز لتقديم خدمات تعهيد الأعمال Business Process Outsourcing Center ، وآخر للأبحاث والتدريب، بالتعاون مع شركائها العالميين بهدف تحويل مصر إلى مركز لتصدير خدمات التقنية لدول العالم.