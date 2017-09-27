طرح 6 مناقصات فى العبور وأخميم لشركات المقاولات

المال – خاص يطرح جهازا العبور وأخميم الجديدة 6 مناقصات عامة، بين الشركات المتخصصة والمقاولات المقيدة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد.وأعلن جهاز مدينة العبور عن طرح 5 مناقصات عامة، يتم بدء فتح المظاريف الفنية بها خلال الشهر المقبل، وتتمثل المناقصة الأولى فى أعمال تشغيل وصيانة



المال – خاص



يطرح جهازا العبور وأخميم الجديدة 6 مناقصات عامة، بين الشركات المتخصصة والمقاولات المقيدة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد.

وأعلن جهاز مدينة العبور عن طرح 5 مناقصات عامة، يتم بدء فتح المظاريف الفنية بها خلال الشهر المقبل، وتتمثل المناقصة الأولى فى أعمال تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة المنطقة الصناعية الأولى بالمدينة، وتطرح بين شركات المقاولات المسجلة بالاتحاد، والثانية لتنفيذ أعمال النظافة العامة للشوارع والميادين والمسطحات بين العمارات والفيلات بالحى الأول، والمناقصة الثالثة لتنفيذ أعمال النظافة العامة للشوارع والميادين والمسطحات بين العمارات والفيلات بالحيين الخامس والسادس، أما المناقصة الرابعة فهي لتنفيذ أعمال النظافة العامة للشوارع والميادين والمسطحات بين المصانع بالمنطقة الصناعية ” أ” وامتداديها الغربى والشمالى بالمدينة، والخامسة لتنفيذ أعمال النظافة العامة للشوارع والميادين والمسطحات بين المصانع بالمنطقة الصناعية “ب، ج”.

ويتم فتح المظاريف الفنية بالمناقصات أيام 22، و23، و24، و25، و26 على الترتيب.

بينما يطرح جهاز مدينة أخميم الجديدة مناقصة عامة بين شركات المقاولات المقيدة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء، تتمثل فى صيانة وحراسة المزروعات -رى تنكات بطريق المدخل الشمالى الغربى بالمدينة وتعقد جلسة فض المظاريف الفنية فى 22 أكتوبر.