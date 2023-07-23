طرح 6 محال تجارية وصيدلية للبيع بالمزاد العلني في أخميم الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة عن طرح عدد 6 محلات تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من 33 متر مربع إلى 67 متر مربع بالسوق التجاري بمنطقة الخدمات شمال المدينة.

ووضع الجهاز مجموعة من الشروط وهي:

1-تطلب كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر جهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيه لكل محل أو صيدلية.

2-وتعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر الجهاز يوم الأحد الموافق 3/9/2023.

3-ويتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.

4-ويتم استكمال سداد نسبة 10% ، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

5-والباقي يتم سداده بنظم تقسيط ميسرة.

وأتاح الجهاز إمكانية دخول مزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية لكل من يرغب في ذلك

يشار إلى أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ضمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

نبذة عن المدينة

تم إنشاء المدينة بموجب القرار الجمهوري رقم 195 لسنة 2000، وتعتبر المدينة نافذة لمحافظة سوهاج على طريق الصعيد البحر الأحمر الذي يربط بين محافظة سوهاج وميناء سفاجا ومدينة الغردقة، وكذا طريق الجيش الشرقي.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 9.930 ألف فدان منها 4200 ألف فدان كتلة عمرانية بعد تحديث المخطط العام للمدينة.

ويبلغ عدد السكان الحالي 200 نسمة، والمستهدف الوصول لحوالي 120000 نسمة بحلول عام 2050.

ويصل إجمالي حجم الاستثمارات بالمدينة لنحو مليار جنيه تتوزع في قطاعات الإسكان والخدمات والمرافق، الزراعة، الكهرباء، الاتصالات والنقل.