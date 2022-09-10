طرح 6 قطع أراض بأنشطة صناعية هندسية في مدينة السادات

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح 6 قطع أراض مخصصة لأنشطة صناعية هندسية، للبيع في مدينة السادات خلال الشهر الحالي، بآلية التخصيص الفوري.

وأوضحت الهيئة، من خلال البيانات المتاحة على الموقع الإلكتروني، أن المساحة الإجمالية لقطع الأراضي تتراوح بين 450 مترًا مربعًا إلى 127 ألف متر مربع.

وأشارت الهيئة إلى أن سعر المتر يتراوح بين 1100 جنيه إلى 1375 جنيهًا.

ووضعت الهيئة مجموعة من الاشتراطات تتمثل في ألا تزيد النسبة البنائية عن 65% من المساحة الإجمالية للأرض.

وحدَّدت الهيئة مدة تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات، تُحتسب من تاريخ تسلم قطعة الأرض، بحسب بيانات الهيئة على موقعها الإلكتروني.

ويلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدّد لسداد الدفعة المقدَّمة.

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا للفائدة المعلَنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.

كان مجلس إدارة الهيئة قد أقر آلية التخصيص الفورى منذ مارس 2019 للتعامل مع الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن تخصيص قطع الأراضى بها.

هيئة المجتمعات العمرانية أجرت عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها،

كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمُدد التنفيذ، بجانب تحملهم الآثار القانونية فى حال عدم الالتزام وفقًا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.

التعديلات على إضافة بند يفيد التزام المخصص له الأرض بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع لكل المساحات بنسب تنفيذ ومراحل متساوية طبقًا لمدة المشروع الصادرة بقرار التخصيص، مع إدراجها ضمن مستندات التعاقد، ويتم اعتماده من جهاز المدينة للمساحات التى لا تتطلب استصدار قرار وزاري

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح 58 قطعة أرض فى 17 مدينة جديدة للبيع، خلال شهر سبتمبر الحالي، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفورى للأراضى

واطلعت “المال” على بيانات الأراضى المطروحة عبر موقع الهيئة الإلكترونى، وكالمعتاد، سيطرت الأنشطة التجارية الإدارية على طروحاتها إبان شهر سبتمبر الحالي.

وعلى عكس الشهور الماضية، جاءت مدينة العاشر من رمضان فى الصدارة الأولى من حيث عدد الأراضى المطروحة بها بواقع 9 أراض، بدلًا من مدينة القاهرة الجديدة، والتى تضمنت الإعلان عن بيع 4 قطع أراض خلال شهر سبتمبر الحالي.

واحتلت مدينة السادات المرتبة الثانية من حيث عدد الأراضى المطروحة، بواقع ثماني قطع، وتخصص معظمها للأنشطة الصناعية.

وبالمثل فى كل شهر، سجلت مدينة القاهرة الجديدة أعلى سعر لبيع المتر بنحو 50385 جنيهًا لقطعة الأرض ذات النشاط التجارى، تلتها مدينة الشيخ زايد بواقع 29185 جنيهًا، ثم مدينة العاشر من رمضان بسعر 22 ألف جنيه للمتر الواحد.