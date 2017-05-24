طرح 55 طن بلح ولحوم وقمر الدين بمنافذ الاتحاد التعاوني في بورسعيد

أكد المهندس محمد حلمى أبو العطا، المستشار الزراعى لمحافظة بورسعيد، إن المحافظة بصدد طرح 55 طن بلح أسواني من خلال منافذ الاتحاد التعاونى الاستهلاكي التابع لوزارة التموين، بالإضافة إلى طرح مشروب الكركديه الرمضاني بسعر 60 جنيها للكيلو، وتلبية احتياجات أسواق المحافظة من قمر الدين، لافتا إلى استمرار استيراده من سوريا بسعر 21 جنيها للكيلو.

وأشار إلى قيام المحافظة بتوزيع المنتجات الرمضانية على معرض أهلا رمضان بجانب السلع الأساسية من السكر والمكرونة واللحوم التابعة لمشروع تربية الماشية التابع للمحافظة بسعر 90 جنيها للكيلو.