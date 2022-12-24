طرح 500 وحدة سكنية بمشروع «قطامية جاردنز» في القاهرة الجديدة

أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حوالي 500 وحدة سكنية بمشروع “قطامية جاردنز” للبيع في مدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس حاتم حسن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية أن مساحات الوحدات المطروحة تتراوح بين 90 إلى 125 متر مربع.

يشار إلى أن مشروع قطامية جاردنز هو أحد مشروعات الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، بسماحة تصل لنحو 100 فدان، ويقع تحديداً في منطقة التوسعات الجديدة بجوار الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

وأوضح المهندس حاتم حسن، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز “online”، من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان “www.hdb-reservation.com”، وسيتم قريبا الإعلان عن موعد إتاحة شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع، والمساحات، والأسعار، وأسلوب السداد، على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز.

وجاء ذلك ضمن إعلان وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار عن طرح ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أكثر من 22 ألف وحدة سكنية ببعض المدن الجديدة، بمشروعات (سكن مصر – دار مصر – جنة – إسكان متميز ذى طابع ساحلى – قطامية جاردنز).

وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة، تواصل طرح الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها لتلبية احتياجات جميع الشرائح المجتمعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الوحدات السكنية المناسبة لجميع المواطنين، وانطلاقاً من سياسة وزارة الإسكان، القائمة على 3 محاور رئيسية، وهى، دعم شريحة محدوى الدخل، ومساندة الشريحة المتوسطة، والإتاحة لشريحة أصحاب الدخول المرتفعة، وهذا هو التحقيق العملي للعدالة الاجتماعية.