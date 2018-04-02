طرح 500 منشأة لصغار الصناع فى دمياط للأثاث

أحمد اللاهونىتتأهب شركة دمياط للأثاث، التى تتولى تنفيذ مدينة متخصصة فى هذا النشاط، لطرح كراسات الشروط الخاصة بأعمال المرحلة الثانية من المشروع خلال الشهر الجارى.وقال معتز بهاء الدين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة أن من المستهدف طرح 500 منشآة إنتاجية لصغار الصناع. وأكد بهاء الدين إن الهيئ

أحمد اللاهونى

تتأهب شركة دمياط للأثاث، التى تتولى تنفيذ مدينة متخصصة فى هذا النشاط، لطرح كراسات الشروط الخاصة بأعمال المرحلة الثانية من المشروع خلال الشهر الجارى.

وقال معتز بهاء الدين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة أن من المستهدف طرح 500 منشآة إنتاجية لصغار الصناع. وأكد بهاء الدين إن الهيئة الهندسية، التى تتولى أعمال التنفيذ، انتهت من إنشاءات هناجر المرحلة الثانية، مرجعًا تأخر الطرح حتى أبريل، إلى عدم اكتمال أعمال المرافق.

يهدف المشروع إلى إنشاء مدينة متكاملة، متخصصة فى هذه الصناعة، وكل ما يتعلق بها من حرف، ومنشآت صغيرة ومتوسطة، وصناعات مغذية، ومكملة.

ويضم المشروع 1500 ورشة لصغار الصناع، وأراضٍ للأغراض الصناعية كاملة المرافق، بمساحة 600 ألف متر مربع، كما تشمل المدينة منطقة تجارية تسويقية، تضم مركزاً لتسويق الأثاث يضم 400 معرض، وأرض معارض، وفندقين 4 و3 نجوم، ومركزاً دولياً للمؤتمرات، كما تشمل خدمات إدارية، ومستشفى، ومركزاً تكنولوجياً، ومعهداً فنياً للتصميم والتدريب الحرفى، وخدمات مكملة.

وتم تأسيس الشركة المسئولة عن المدينة برأسمال مرخص به ٥ مليارات جنيه، ومصدر ٥٢١ مليون جنيه، بنسبة مساهمة مصرية %100، بواقع %40 الاستثمار القومى %40، ومثلها لمحافظة دمياط، حصة عينية بالأرض، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية %5، وشركة أيادى مصر للتطوير الصناعى – إحدى شركات أيادى للاستثمار والتنمية %15.