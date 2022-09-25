طرح 5 مشروعات للطاقة المتجددة في السعودية بطاقة إجمالية 3300 ميجاوات

طرحت المملكة العربية السعودية 5 مشروعات جديدة للمنافسة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بقدرات إجمالية 3300 ميجاوات، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن وكالة الأنباء السعودية.

وتشمل المشروعات التي طرحتها الشركة السعودية لشراء الطاقة، وهي المشتري الرئيسي، ثلاثة مشروعات لاستغلال طاقة الرياح، ومشروعين لاستغلال الطاقة الشمسية.

ولم ترد تفاصيل مالية عن المشاريع.

جدير بالذكر أن الشركة السعودية لشراء الطاقة ، هي شركة مملوكة للدولة مسؤولة عن العروض التنافسية لمشاريع الطاقة المتجددة والتقليدية، وإدارة الاتفاقيات التجارية لشراء وبيع الطاقة، وتوفير الوقود وزيادة كفاءتها.

ويأتي إطلاق هذه المشاريع ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة ضمن أهداف المملكة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء في المملكة من مصادر الطاقة المتجددة.

والتي تهدف إلى استخدام الغاز بنسبة 50٪ لكل منهما، وإزاحة الوقود السائل المستخدم في إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030 م لتحقيق أهداف رؤية “المملكة 2030”