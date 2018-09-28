طرح 5 قطع أراضٍ بنشاط عمرانى متكامل بالمنصورة والعلمين الجديدتين

السباعى : شراء كراسة الشروط للشركات من مقر جهاز المدينة ابتداء من 9 أكتوبربدور إبراهيم: أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أول طرح للأراضى بمدينتى المنصورة والعلمين الجديدتين، وستطرح وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية ا

السباعى : شراء كراسة الشروط للشركات من مقر جهاز المدينة ابتداء من 9 أكتوبر

بدور إبراهيم:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أول طرح للأراضى بمدينتى المنصورة والعلمين الجديدتين، وستطرح وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 5 قطع أراضٍ بنشاط عمرانى متكامل، بالمدينتين، بمساحات تتراوح بين 14.69 و33.2 فدان، للبيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة (مظروف فنى ومظروف مالى).

وأوضح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، أن البيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة بين الشركات القائمة، وتتقدم الشركة بعرض فنى وعرض مالى وفقا للضوابط الواردة بكراسة الشروط، وتُعقد جلسة الاستفسارات بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر فى العاشرة صباح 23 – 10 – 2018، ويتم التقييم الفنى للعروض طبقا للضوابط العامة لأسس التقييم المُوضحة بكراسة الشروط، ويتم تقديم العروض وفتح المظاريف الفنية بجهاز المدينة المُقدم بشأنه العطاء فى الثانية ظهر يوم 14-11- 2018، مشيرا إلى أنه يتم سداد تأمين دخول المزايدة، والذى يتراوح بين 1.3 و2 مليون جنيه، طبقا لموقع ومساحة ونشاط كل قطعة (وفقا لما هو وارد بكراسة الشروط)، بشيك مصرفى باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بخطاب ضمان بنكى معتمد غير مشروط صادر لصالح الهيئة بناء على طلب المتقدم بعرضه للمزايدة، ويُقدم ضمن المظروف الفنى.

وقال المهندس طارق السباعى، إنه يتم الإسناد على أعلى قيمة لسعر المتر المربع للعروض المقبولة فنيا، والسعر المُقدم فى العرض المالى هو سعر السداد الفورى، على أن تكون المعاملة المالية مثل التالى: (استكمال سداد 10 % من قيمة الأرض الراسى بها المزايدة، بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مصاريف مجلس الأمناء) خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور أمر الإسناد، وسداد باقى القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور أمر الإسناد، ويجوز سداد باقى القيمة على 4 سنوات بأقساط ربع سنوية متساوية، مضافا إليها عائدا استثماريا يُعادل سعر الفائدة المُعلن من البنك المركزى المصرى، وقت السداد + 2 % على الرصيد المدين، بالإضافة إلى 0.5 % مصاريف تحصيل، ويُحتسب هذا العائد من تاريخ صدور أمر الإسناد، وحتى تاريخ الاستحقاق، ويُستحق (القسط الأول + الفائدة) بعد 3 أشهر من تاريخ صدور أمر الإسناد، ويتم تحرير شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز المدينة، وتقدم ضمن مستندات التعاقد.

وأضاف: تتقدم الشركات لشراء كراسة الشروط ابتداءً من يوم 9-10 – 2018، من مقر جهاز المدينة، ولن يُسمح بحضور جلسة الاستفسارات إلا للمتقدمين للمزايدة الذين قاموا بشراء كراسة الشروط، أو من يفوضونهم بالحضور بموجب خطاب رسمى، وبعد تقديم إيصال شراء الكراسة، ويلتزم المُخصص له الأرض بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، ولا يُسمح بتعديل المواصفات، ويتم رد تأمين دخول المزايدة للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار فور الانتهاء من أعمال التقييم والبت وصدور أوامر الإسناد لمن تمت الترسية عليهم.

وأشار إلى أن الخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضى المطروحة، بهذه المزايدة ستكون متاحة عند نشر الإعلان بالصحف على الموقع الإلكترونى الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (www.newcities.gov.eg)، وتخضع هذه المزايدة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته ولائحته التنفيذية المُعدلة.

