طرح 45 محلاً تجاريا وصيدلية و20 وحدة إدارية للبيع بالمزاد العلني في الشيخ زايد

قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم طرح 45 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح بين ( ٩م٢ : ٨١م٢)، بجانب طرح 20 وحدة إدارية بمساحات تتراوح من (٦٠م٢ : ١٢٠م٢ ) بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم بيع 13 محلاً تجارياً، و7 وحدات إدارية وصيدلية، بجلسة المزاد العلني الثلاثاء 28/9/2021، وبيع 16 محلاً تجارياً، و7 وحدات إدارية بجلسة المزاد العلني، يوم الثلاثاء 2/11/2021.

وأضاف: كما سيتم بيع 16 محلاً تجارياً و6 وحدات إدارية، بجلسة المزاد العلني، يوم الثلاثاء 21/12/2021، مشيراً إلى أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة.