عقـــارات

طرح 45 محلاً تجاريا وصيدلية و20 وحدة إدارية للبيع بالمزاد العلني في الشيخ زايد

بمساحات تتراوح من (٦٠م٢ : ١٢٠م٢ )
أحمد صبحي 11:48 ص, الأربعاء, 8 سبتمبر 21 11:48 ص, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

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قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم طرح 45 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح بين ( ٩م٢ : ٨١م٢)، بجانب طرح 20 وحدة إدارية بمساحات تتراوح من (٦٠م٢ : ١٢٠م٢ ) بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم بيع 13 محلاً تجارياً، و7 وحدات إدارية وصيدلية، بجلسة المزاد العلني الثلاثاء 28/9/2021، وبيع 16 محلاً تجارياً، و7 وحدات إدارية بجلسة المزاد العلني، يوم الثلاثاء 2/11/2021.

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وأضاف: كما سيتم بيع 16 محلاً تجارياً و6 وحدات إدارية، بجلسة المزاد العلني، يوم الثلاثاء 21/12/2021، مشيراً إلى أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة.

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بقلم أحمد صبحي

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