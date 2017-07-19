طرح 40 ألف وحدة بمشروع سكن مصر

بدور إبراهيم:صرح الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم الإعلان عن طرح نحو 40 ألف وحدة سكنية، الأسبوع المقبل، بمحور جديد للإسكان المتميز، تطرحه الوزارة تحت اسم "سكن مصر"، في 6 مدن جديدة، هى: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعبور، ودمياط الجديدة، والمنيا الج

بدور إبراهيم:

صرح الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان

والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم الإعلان عن طرح نحو 40 ألف وحدة

سكنية، الأسبوع المقبل، بمحور جديد للإسكان المتميز، تطرحه الوزارة تحت اسم

“سكن مصر”، في 6 مدن جديدة، هى: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر،

والعبور، ودمياط الجديدة، والمنيا الجديدة.



وأشار الوزير إلي أن

الوحدات المطروحة بنظام القرعة العلنية، ومساحة الوحدة 115م2، بمستوي تشطيب

متميز، وسيتم زراعة سياج شجري حول المشروع بكل مدينة، مع الاهتمام بأعمال

تنسيق الموقع، والخدمات التجارية، إضافة إلي وجود حدائق خاصة لشقق الدور

الأرضي.



وأعلن مدبولي أن مقدم حجز الوحدات 10% من إجمالي ثمن

الوحدة، مشيرا إلي أنه سيتم طرح نظم تقسيط ميسرة، مع خصم خاص للسداد

الفوري، وسيتم تسليم الوحدات خلال عامين.



وأكد وزير الإسكان أن

كراسات شروط ومواصفات الحجز ستكون متاحة بجميع فروع بنك التعمير والإسكان

بدءاً من الثلاثاء الموافق 15 أغسطس المقبل، وسيكون محدداً بها موقع

المشروع بكل مدينة، والنماذج، والمساحات، وكذا أسعار الوحدات، وأسلوب

السداد.

