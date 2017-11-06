طرح 4 مناقصات عامة فى 3 مدن جديدة

المالتطرح مدن بدر والمنيا الجديدة وطيبة الجديدة 4 مناقصات عامة بين شركات المقاولات المسجلة بالإتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد. وأعلن جهاز مدينة طيبة الجديدة طرح أعمال تنفيذ نقطة إسعاف بالمرحلة الثانية إسكان إجتماعي (620) فدان وتعقد جلسة الاستفسارات 12 نوفمبر وجلسة فض المظاريف الفنية 26

المال

تطرح مدن بدر والمنيا الجديدة وطيبة الجديدة 4 مناقصات عامة بين شركات المقاولات المسجلة بالإتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد.

وأعلن جهاز مدينة طيبة الجديدة طرح أعمال تنفيذ نقطة إسعاف بالمرحلة الثانية إسكان إجتماعي (620) فدان وتعقد جلسة الاستفسارات 12 نوفمبر وجلسة فض المظاريف الفنية 26 نوفمبر .

بينما يطرح جهاز مدينة بـــــدر مناقصتين عامتين الاولى تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بمنطقة خدمات 205 عمارة إسكان إجتماعي مرحلة رابعة بالحي الخامس بالمدينة ، والثانية تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة الحي السكني الأول ومدخل المدينة وتعقد جلستى الاستفسارات للمناقصتين يومي 22 و23 نوفمبر، وجلستى فض المظاريف الفنية فى 10و11 ديسمبر .

ويطرح جهاز مدينة المنيا الجديدة أعمال تنفيذ مشروع حماية موقع محطة معالجة الصرف الصحي ومواقع أراضي الإسكان الإجتماعي المجاورة بمساحة 1800 فدان من أخطار السيول وتعقد جلسة الاستفسارات 20 نوفمبر وفض المظاريف الفنية 4 ديسمبر .