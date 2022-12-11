طرح 4 مشروعات زراعية أمام المستثمرين فى سيوة

أعدت لجنة الترويج للمشروعات الاستثمارية في محافظة مطروح مخططا لطرح 4 مشروعات زراعية فى قرى ومناطق متعددة وبمساحات مختلفة فى نطاق مركز سيوة ضمن سعيها للاستفادة من قطع الأراضى التى تقع تحت ولاية المحافظة عبر طرحها على المستثمرين.

وشملت أولى تلك الفرص الاستثمارية المقترحة قطعة أرض بقرية المراقى بمدينة سيوة ، وتم تحديد هذا المشروع لإقامة نشاط استزارع سمكي حيث تبلغ مساحة تلك الأرض 54 فدانا.

وكشفت مصادر فى اللجنة عن أن تلك الأرض تقع خارج حيز التخطيط العمرانى وذلك للاستخدام الزراعى، موضحة أن اللجنة حددت المشروع المقترح لكون تلك الأرض غير مرفقة وقابلة لتوصيل المرافق إليها وهى تقع فى قرية المراقى إحدى القرى السياحية بسيوة ذات الموارد المتنوعة.

وأوضحت المصادر أن التعاقد مع المستثمرين على هذا المشروع المقترح سيتم وفقا لنظام التعاقد كترخيص بالانتفاع و فقا لقانون تنظيم الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 .

وأوضحت المصادر أن الفرصة الاستثمارية الثانية تتمثل فى قطعة الأرض بقرية أبو شروف بمدينة سيوة إذ تبلغ مساحتها 1436 فدانا، وتقع خارج حيز التخطيط العمرانى وذلك للاستخدام الزراعى.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة حددت المشروع المقترح وهو إقامة أي نشاط زراعي يتناسب مع طبيعة الأرض، كونها غير مرفقة وقابلة لتوصيل المرافق إليها وتقع فى أبو شروف بمدينة سيوة ذات الموارد المتنوعة وفقا لنظام التعاقد كترخيص بالانتفاع وفقا لقانون تنظيم الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 .

وأوضحت أن الفرصة الاستثمارية الثالثة تتمثل فى الأرض الكائنة بمنطقة «تن تاكل» بمدينة سيوة إذ تبلغ مساحتها 8 أفدنة والمشروع المقترح هو إقامة أي نشاط زراعي يتناسب مع طبيعة الأرض التى تقع خارج حيز التخطيط العمرانى وذلك للاستخدام الزراعى.

ولفتت المصادر إلى أن تلك الأرض غير مرفقة وقابلة لتوصيل المرافق إليها وتقع بمنطقة «تن تاكل» بمدينة سيوة ، مشيرة إلى أن اللجنة حددت المشروع المقترح وهو إقامة أي نشاط زراعي يتناسب مع طبيعة الأرض، وفقا لنظام التعاقد كترخيص بالانتفاع حسب قانون تنظيم الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 .

وأوضحت أن الفرصة الاستثمارية الرابعة تتمثل فى الأرض الكائنة بمنطقة «تترات» خلف جبل الدكرور بمركز ومدينة سيوة إذ تبلغ مساحتها نحو 300 فدان مقسمة على جزأين، تبلغ مساحة القطعة الأولى 100 فدان، والقطعة الثانية نحو 193.3 فدان.

وحددت اللجنة المشروع المقترح بإقامة أي نشاط زراعي يتناسب مع طبيعة الأرض ، كونها غير مرفقة وقابلة لتوصيل المرافق إليها وتقع بمنطقة «تترات» خلف جبل الدكرور بمدينة سيوة، وفقا لنظام التعاقد كترخيص بالانتفاع وفقا لقانون تنظيم الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 .

وتتمتع واحة سيوة بخصائص طبيعية استثنائية جعلت منها مقصدا للعديد من الزراعات التي تحتاج إلي تلك الظروف بالتحديد وعلي رأسها التمور و الزيتون و النباتات العطرية.

وتحتوى بعض مناطق الواحة على تربة رملية جيدة التصريف و تضم أكبر مخزون مياه جوفية في مصر «220 من عيون المياه الطبيعية» و العديد من الخصائص جعلت منها خزانا عالميا طبيعيا للموارد النباتية كما يطلق عليها الخبراء، حيث يتم زراعة 46 نوعا من المحاصيل في تلك التربة.

كما يوجد علي أرض سيوة الآلاف من أشجار النخيل، والذى ينتج سنويا آلاف الأطنان من التمور مختلفة الأنواع، إلي جانب إنتاجها 27500 طن من الزيتون و العديد من أنواع الفاكهة.