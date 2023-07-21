طرح 4 محال تجارية و2 مطعم وصيدلية للبيع بالمزاد العلني في مدينة الشروق

طرح جهاز تنمية مدينة الشروق عدد 2 مطعم بمساحة 562,5 لكل مطعم، وهي عبارة عن (مساحة المبني الداخلي والتي تبلغ 225 مترًا مربعًا والباقي مساحة إشغال خارجي)، وذلك بالمنطقة المحصورة بين المنطقة التاسعة عمارات والحي الأول شرق بحوار نادي جرين هيلز.

كما أعلن الجهاز طرح 4 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين 22 مترًا مربعًا إلى 39 مترًا مربعًا بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني.

ووضع الجهاز مجموعة من الشروط وهي:

1-تطلب كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر جهاز نظير سداد 399 لمل مطعم، وسداد مبلغ 299 جنيهًا لكل محل أو صيدلية.

2-وتعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الجهاز يوم الاثنين الموافق 31 /7/2023.

3-ويتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد، وسداد مبلغ 100 ألف جنيه لكل مطعم.

4-يتم استكمال نسبة سداد وهي نسبة 25%، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و5.0% لصالح مجلس أمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد، وذلك فور رسو المزاد لكل مطعم.

5-وبالنسبة للمحال التجارية والصيدليات، فيتم استكمال نسبة سداد 10% و1% مصاريف إدارية، و0.5% مجلس أمناء من القيمية البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد، وذلك فور رسو المزاد لكل محل وصيلدلية، فضلًا عن 5% وديعة صيانة تسدَّد خلال شهر وقبل التسلم لكل محل وصيلدلية.

6-والباقي يتم سداده بنظم تقسيط ميسرة.

كما أتاح الجهاز إمكانية دخول مزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية لكل من يرغب في ذلك.

يشار إلى أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ضمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.