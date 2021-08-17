طرح 4 شواطئ بغرب الإسكندرية للمزايدات العلنية

أعلنت محافظة الإسكندرية عن طرح مزايدات علنية عامة لعمليات استغلال عدد من الشواطيء بالعجمي وسيدي كرير بنظام حق الإنتفاع لمدة ثلاث سنوات، وبنسبة زيادة سنوية بقيمة ١٠٪.



ووفقاً للإدارة العامة للشئون المالية، سيتم طرح عملية استغلال شاطئ كرير الشرقي بنظام ( خدمة لمن يطلبها ) بنطاق حي العجمي، وكذلك عملية استغلال شاطئ شهر العسل بنظام ( تشغيل ليلي ) بنطاق حي العجمي، وذلك بجلسة يوم الاربعاء الموافق 25/8/2021.

كما تم طرح عملية إستغلال شاطئ زهراء الهانوفيل بنظام ( خدمة لمن يطلبها ) بنطاق حي العجمي، بالإضافة إلى عملية استغلال شاطئ الكناري بنظام ( خدمة لمن يطلبها ) بنطاق حي العجمي، وذلك بجلسة يوم الخميس الموافق 26/8/2021.

كما حددت محافظة الإسكندرية قيمة التأمين المؤقت لدخول المزايدة لكل عملية أولها شاطئ كرير بمبلغ 15000 جنيه ( فقط خمسة عشر ألف جنيه لا غير ) – وشاطئ شهر العسل، زهراء الهانوفيل وكناري مبلغ 50000 جنيه ( فقط خمسون ألف جنيه لا غير )، في حين أن ثمن كراسات الشروط لكل عملية علي حدي مبلغ 299 جنيه ( فقط مائتان وتسعة وتسعون جنيها لا غير ).

يمكن الاطلاع علي كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات علي بوابة التعاقدات العامة دون مقابل، في حين أن اخر موعد لتقديم العطاءات حتي الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر ادارة التعاقدات في المواعيد المحددة اعلاه قرين كل عملية، وتتم الاجراءات وفقا لاحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

وتقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر ادارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الاسكندرية، ويسدد التأمين المؤقت الموضح اعلاه طبقا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط على أن يسدد نسبة التأمين النهائي لكل عملية علي حدي طبقا لكراسات الشروط والمواصفات المطروح علي اساسها العمليات بنسبة 10% من اجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات.