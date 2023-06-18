طرح 3 مناقصات لصيانة عمارات إسكان مبارك بمدينة المستقبل بالإسماعيلية

فازت 3 شركات للمقاولات في مناقصات عامة طرحتها مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية لتطوير وصيانة نوازل عمارات “إسكان مبارك”بمدينة المستقبل، بجانب تطوير ورصف منطقة 24 أكتوبر بمدينة الإسماعيلية بإجمالي 112 مليونا و304 آلاف جنيه .

وشملت الترسية فوز شركة “الإيمان للمقاولات” بمناقصة عامة بتطوير ورصف منطقة عمارات “إسكان مبارك” بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية وتجميل واجهة المدينة على طريق بورسعيد الإسماعيلية، بقيمة العطاء المالي، والذي بلغ 75 مليونا و٨٩٨ ألف جنيه، في منافسة بين 3 شركات تقدمت بعطاءات مالية أعلى من القيمة التقديرية للمقايسات وتم رفضها .

كما رست مناقصة استكمال إحلال وصيانة نوازل العمارات وغرف التفتيش بعمارات مدينة المستقبل علي شركة “القناة للمقاولات العمومية” بقيمة عطاء مالي بلغ 16مليونا و618 ألف جنيه في منافسة أمام شركتين أخريين .

ورست مناقصة رصف شارع مصطفي كامل ومنطقة 24 أكتوبر وتقاطعاته بالإسماعيلية على شركة “مياركو للمقاولات والإنشاء والرصف “، بقيمة عطاء بلغ 19مليونا و 886 ألف جنيه في منافسة مع أربع شركات تقدمت بعطاءات مالية تجاوزت الـ20 مليون جنيه.

يذكر أن إجمالي تكاليف الخطة الاستثمارية بمديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية للعام المالي 2022/ 2023 ، بلغت 160 مليون جنيه.

وشملت خطة العام المالي 2022/ 2023 رفع كفاءة وتطوير المناطق العشوائية والمحرومة بمحافظة الإسماعيلية وتضمنت تعديل وتطوير مرفق الصرف الصحي بمدينة المستقبل ورصف وتطوير جميع شوارعها، بأطوال تصل إلى 10 كم وعرض بين 8 أمتار حتى 20 مترا.

وسعت خطة 2022/ 2023 إلى ربط القرى بالمحاورالرئيسية بالمحافظة من خلال تطوير وإنشاء طريق بر أيمن بقرية الضبعية بعرض 9 أمتار.