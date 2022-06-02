طرح 3 مناقصات عامة لصيانة وتأهيل استاد الإسكندرية

طرحت محافظة الإسكندرية مطلع شهر يونيو الجاري ثلاث مناقصات عامة ضمن عمليات صيانة وتأهيل استاد الإسكندرية الرياضي، أولها طرح مناقصة عامة لصيانة أرض الملعب، بقيمة تأمين مؤقت بنحو 4 آلاف جنيه، وذلك بجلسة 21 يونيو الجاري.

كما طرحت مناقصة عامة لصيانة البوابات الإلكترونية لإستاد الإسكندرية الرياضي، بقيمة تأمين مؤقت نحو 300 جنيه، بجلسة 22 يونيو الجاري، أما المناقصة الثالثة تم طرحها لعمل الصيانة الشاملة لشاشة العرض الإلكترونية الخاصة بالمعلب الرئيسي بإستاد الإسكندرية الرياضي، وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو 3.5 ألف جنيه، وذلك بجلسة الثالث والعشرون من يونيو الجاري، فيما حددت قيمة كراسة الشروط والمواصفات بنحو 299 جنيه لكل عملية على حدة.

ومن المقرر وفقاً لمحافظة الإسكندرية تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الاسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة امام نادي ، ويمكن الاطلاع علي كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة او عن طريق الدخول علي موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

ويُسدد التأمين المؤقت الموضح اعلاه طبقا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط الخاصة بكل عملية، كما يتم سداد تأمين نهائي نسبة 5% من قيمة العملية عند التعاقد، في حين أن آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة .

وتتم الإجراءات وفقا لاحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.