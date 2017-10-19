طرح 3 مناقصات عامة فى 3 مدن جديدة

خاص أعلنت 3 مدن عن طرح 3 مناقصات عامة بين شركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد والشركات المتخصصة.وطرح جهاز مدينة سوهاج الجديدة مناقصة عامة لتنفيذ شبكات كهرباء الجهد المتوسط والمنخفض لمنطقة النوادى الترفيهية بالمدينة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى "الفئة

خاص



أعلنت 3 مدن عن طرح 3 مناقصات عامة بين شركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد والشركات المتخصصة.

وطرح جهاز مدينة سوهاج الجديدة مناقصة عامة لتنفيذ شبكات كهرباء الجهد المتوسط والمنخفض لمنطقة النوادى الترفيهية بالمدينة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى “الفئة الرابعة” الأعمال الكهروميكانيكية ، ويتم عقد جلسة الاستفسارات فى 25 أكتوبر على أن يتم فض المظاريف الفنية 8 نوفمبر المقبل.

فيما طرح جهاز مدينة قنا الجديدة أعمال تنفيذ ملحق لإقامة الطالبات بمدرسة المتفوقين بالحى السكنى الأول فى مناقصة عامة بين شركات المقاولات الفئة الرابعة أعمال المبانى ويتم عقد جلسة الاستفسارات فى 30 أكتوبر وفض المظاريف الفنية 13 نوفمبر .

كما طرح جهاز مدينة بدر أعمال النظافة العامة بالحى الأول مجاورات 1،2،3،4،5 ومدخل المدينة الرئيسى حتى المنطقة الصناعية فى مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة وتعقد جلسة الاستفسارات فى 29 أكتوبر وفض المظاريف الفنية فى 12 نوفمبر .

