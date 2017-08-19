طرح 26 محلا تجاريا بالمزاد فى سوهاج الجديدة

رضوى عبد الرازق: أعلن المهندس سامح محمد يونس، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، طرح 26 محلاً تجاريا بأنشطة متنوعة، بمساحات تتراوح بين 30 : 68 م2، و6 ثلاجات موز وفاكهة، بمساحات تتراوح بين 68 : 112 م2، للبيع بالمزاد العلني لأعلى سعر للمتر المربع، بسوق الجملة بجنوب المنطقة الصناعية، وذلك تن

رضوى عبد الرازق:

أعلن المهندس سامح محمد يونس، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، طرح 26 محلاً تجاريا بأنشطة متنوعة، بمساحات تتراوح بين 30 : 68 م2، و6 ثلاجات موز وفاكهة، بمساحات تتراوح بين 68 : 112 م2، للبيع بالمزاد العلني لأعلى سعر للمتر المربع، بسوق الجملة بجنوب المنطقة الصناعية، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في زيارته الأخيرة للمدينة، بسرعة تشغيل السوق، وطرح المحلات.

وقال إنه يتم شراء كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز المدينة، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن بيع نحو 300 كراسة، وسيتم عقد جلسة مزاد يوم 28 أغسطس الحالى لطرح 11 محل فاكهة، و5 ثلاجات موز، وثلاجة فاكهة، وسيتم عقد جلسة مزاد يوم 29 أغسطس الحالى لطرح 7 محال خضار، و8 محال تجارية، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

وأضاف أن تأمين دخول المزاد يبلغ 25 ألف جنيه، في موعد غايته جلسة المزاد، ويخضع المزاد لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، مشيراً إلى أن الشروط المالية تتضمن سداد 10 % من القيمة المبيعة الراسي بها المزاد + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 لصالح مجلس أمناء المدينة، وذلك فور رسو المزاد، ويتم سداد الباقي خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، دفعة واحدة أو على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات محملة بالأعباء وفقاً لسعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي وقت السداد + 2 % (مع إرجاء تطبيقها لمدة عام ابتداء من 13/4/2017) + 0.5 مصاريف إدارية، على أن يبدأ القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد.