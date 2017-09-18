طرح 25% من أسهم ابن سينا فارما فى البورصة المصرية

شريف عمر: أعلنت شركة ابن سينا فارما، إحدى كبرى شركات توزيع الأدوية في السوق المصرية، أنها تشرع بالبدء في اتخاذ إجراءات الطرح العام لأسهمها في البورصة المصرية، بما يعادل 25% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، حيث تتطلع الشركة إلى جذب…



شريف عمر:





أعلنت شركة ابن سينا فارما، إحدى كبرى شركات توزيع الأدوية في السوق المصرية، أنها تشرع بالبدء في اتخاذ إجراءات الطرح العام لأسهمها في البورصة المصرية، بما يعادل 25% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، حيث تتطلع الشركة إلى جذب استثمارات رأسمالية جديدة، من أجل تنمية أعمالها الحالية، وتمويل التوسعات المخططة في مجموعة من القطاعات التشغيلية المتميزة، بهامش الربح المرتفع.

تعتزم الشركة تنفيذ الطرح المرتقب من خلال إصدار أسهم جديدة على أن يقوم مساهمو الشركة بعرض عدد من الأسهم الحالية للبيع، خلال عملية الطرح (الخطوتين يشار إليهما معًا بالطرح العام).

وتتوقع الشركة – فى بيان حصلت المال على نسخة منه – إتمام عملية الطرح بحلول الربع الأخير من عام 2017، أو مطلع 2018 وذلك بعد تلبية بعض المتطلبات والشروط التنظيمية الخاصة بالحصول على موافقات القيد، واعتماد نشرة الطرح من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا للإجراءات القانونية المنظمة.

من جانبه أعرب محسن محجوب، رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما، عن سعادته ببدء فصل جديد من قصة نجاح إبن سينا فارما، كشركة مدرجة بالبورصة المصرية، مشيرًا إلى أنها الشركة المصرية الأسرع نموًا، وتحتل المركز الثاني في مجال توزيع الأدوية بالسوق المصرية، بمنتجات لأكثر من 300 شركة من أبرز شركات صناعة الأدوية على الساحة المحلية والدولية، وتخدم ما يقرب من 34 ألف عميل من تجار الجملة والتجزئة، وسلاسل الصيدليات، والمستشفيات العامة والخاصة، والوحدات الصحية المنتشرة بجميع المحافظات المصرية.

وأوضح محجوب أن الشركة حققت معدلات نمو قياسية، ونجحت في احتلال مكانة رائدة في السوق منذ نشأتها عام 2001، بفضل استراتيجية النمو المتفردة التي تتبناها الإدارة، وأن فريق العمل – وأغلبه انضم للشركة منذ 15 عامًا أو أكثر، وبعضهم أصبح من مساهمي الشركة – يحظى بخبرة هائلة في إدارة المعاملات التجارية الأكثر تعقيدًا، من خلال الإشراف يوميًا على تنفيذ العمليات الضخمة مع عدد كبير من الموردين لخدمة شريحة استهلاكية هائلة، ومتنوعة من جمهور المستهلكين.

تحتل شركة ابن سينا فارما المركز الثاني في مجال توزيع الأدوية بالسوق المصرية، وتربو حصتها السوقية على 18.5% تقريبًا، ومن المتوقع أن تتجاوز إيراداتها 9.5 مليار جنيه خلال عام 2017، ومنذ نشأتها عام 2001 حققت إبن سينا معدلات نمو هي الأسرع بقطاع توزيع الأدوية في مصر، حيث ارتفعت إيراداتها بمعدل نمو سنوي مركب 30% ، مقارنة بحوالي 17% لمتوسط نمو السوق خلال السنوات الخمس الأخيرة.

كما تتطلع الشركة إلى تحقيق معدلات نمو جذابة خلال عام 2017 بفضل تحسن الأوضاع السوقية، ولا سيما بعد تطبيق خطوات الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي تمنح شركات الصناعات الدوائية قدرًا أكبر من المرونة في تحديد أسعار الأدوية.

جدير بالذكر أن شركة ابن سينا فارما تحظى بفريق عمل يربو على 5500 موظف، وتمتلك أسطول شاحنات يضم حوالي 600 شاحنة تجارية لخدمة جميع المحافظات والربوع المصرية، من خلال المقرات التشغيلية الموزعة على 55 موقعًا بما في ذلك مستودعات التخزين ومراكز التوزيع وغيرها، ولديها فريق متخصص في المبيعات الهاتفية يضم أكثر من 850 موظفاً في الوقت الحالي.

ويمتلك البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (EBRD) حصة الأقلية بنسبة 21% من أسهم شركة ابن سينا فارما، من خلال صفقة شراء بالسوق الأولي والثانوي خلال عام 2015.

من جانبه أوضح محجوب أن انضمام مؤسسات مالية بارزة لقائمة المساهمين مثل البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وبنك فيصل الإسلامي، أثمر عن التعجيل بإضفاء الطابع المؤسسي وتعزيز نظم وممارسات الحوكمة قبل النظر في طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، حيث عكفت الإدارة خلال السنوات الماضية على استحداث منظومة أعمال مستدامة وقادرة على تعظيم العائد الاستثماري للمساهمين، تمهيدًا لتنفيذ الطرح المرتقب بالبورصة المصرية.

وتشمل قائمة المساهمين كل من عائلة محجوب (حصة 24% من أسهم الشركة)، وعائلة عبد الجواد (حصة 23%)، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (21%)، وبنك فيصل الإسلامي (16%)، ومساهمون آخرون بما في ذلك فريق الإدارة العليا للشركة( 16% المتبقية).

ومن المقرر أن تقوم شركة بلتون فاينانشال لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية بدور المنسق الدولي ومسئول التغطية الأوحد في عملية الطرح، فيما يقوم مكتب معتوق بسيوني بدور المستشار القانوني للشركة.

