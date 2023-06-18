طرح 23 محلا تجاريًا و4 صيدليات في مدينة بدر بنظام المزاد العلني

أعلن جهاز مدينة بدر طرح عدد 23 محلا و4 صيدليات بمساحات تتراوح من 15م2 إلى 37م2 بالمناطق “الحي المتميز 1 منطقة B – الحي الثالث بالمجاورة الثانية – الحي الخامس منطقة القرنفل بالمدينة” للبيع بالمزاد العلني بالشروط الآتية:

تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيه لكل محل أو صيدلية.

تعقد جلسة المزاد، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الجهاز، ويشمل الطرح:

عدد 12 محلا و2 صيدلية يوم الأربعاء الموافق 2/8/2023، عدد 11 محلا و 2 صيدلية يوم الأحد الموافق 24/9/2023

يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25000، خمسة وعشرون ألف جنيه لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.

يتم استكمال سداد نسبة 10% + 1% مصاريف إدارية +0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

الباقي يتم سداده بنظم تقسيط ميسرة.

يمكن للسادة الراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 “قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة”.