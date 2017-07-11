طرح 2084 قطعة أرض للإسكان الاجتماعى والمُتميز ببرج العرب

مها يونسطرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 2084 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، مُخصصة للإسكان الاجتماعى والإسكان المتميز، وذلك بمساحات مختلفة بدءاً من 209 مترات مربعة، وحتى 1500 متر مربع، فيما أتاحت الحصول على تراخيص البناء فور تسلم قطعة الأرض من قبل المُتقدمين.وعلمت "

مها يونس

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 2084 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، مُخصصة للإسكان الاجتماعى والإسكان المتميز، وذلك بمساحات مختلفة بدءاً من 209 مترات مربعة، وحتى 1500 متر مربع، فيما أتاحت الحصول على تراخيص البناء فور تسلم قطعة الأرض من قبل المُتقدمين.

وعلمت “المال” من مصادر مطلعة أنه تم تخصيص 912 قطعة أرض للإسكان المتميز، بنظام سداد “مقدم حجز 25 ألف جنيه”، بالإضافة تخصيص عدد 1172 قطعة أرض للإسكان الاجتماعي، بنظم سداد “مقدم حجز 100 ألف جنيه”، وذلك بنظام القرعة العلنية، واستكمال سداد الدفعة المُقدمة “%25” من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد على شهر، على أن يتم سداد باقى ثمن الأرض البالغ %75 على ثلاثة أقساط سنوية متساية، ويُستحق سداد القسط الأول منها بعد مرور عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

كما طرحت الهيئة عددًا من الأراضى بمساحات مختلفة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، للبيع بنظام السعر المُعلن لإقامة نشاط عمرانى متكامل بالمدن الجديدة بلغت نحو 59 قطعة أرض للطرح بين الشركات القائمة، كان نصيب مدينة برج العرب الجديدة منها خمسة قطع، بلغت مساحاتهم ” 23.58 فدان، 8 فدان، 12.34 فدان، 6.71 فدان ، و18.11 فدان”.

وأكدت المصادر أنه يتم تخصيص الأرض للشركة “مقدمة العرض” المتضمن أعلى نسبة سدد مقدم الثمن، على أن يتم استكمال سداد أعلى نسبة مقدم ” لا تقل عن %15 من إجمالى ثمن الأرض” للمساحات “4 أفدنة وحتى 20 فدانًا” ولا تقل عن “%10 من إجمالى ثمن الأرض” للمساحات من “21.17 فدان حتى 403 أفدنة، فى مدة أقصاها شهر من تاريخ إخطارها بالموافقة على البيع.

وأضافت المصادر سداد باقى القيمة يجب أن يتم خلال فترة لا تتجاوز الـ 3 أشهر، كما يجوز سداد باقى القيمة خلال فترة 4 سنوات بأقساط سنوية متساوية، مُضافاً إليها عائد الاستثمار، والذى يُعادل سعر الفائدة المُعلن عنه من خلال البنك المركزى.