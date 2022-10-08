طرح 2000 فدان بنشاط استصلاح زراعي في مدينة توشكى الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض مخصصة لنشاط استصلاح زراعي في مدينة توشكى الجديدة خلال أكتوبر الحالي، للبيع بآلية التخصيص الفوري. وأوضحت الهيئة، من خلال البيانات المتاحة على الموقع الإلكتروني، أن مساحة قطعة الأرض تبلغ 2000 فدان. وحددت الهيئة سعر بيع الفدان الواحد للأرض المخصصة لنشاط استصلاح زراعي بنحو 15350 جنيهًا. ويلتزم الراسي عليه قطعة الأرض، بالحصول على موافقات الجهات المعنية.

ووفقًا للهيئة، تبلغ مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات، تُحتسب من تاريخ تسلم قطعة الأرض.

وحول آلية السداد، يلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدَّمة.

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقرَّرة وفقًا للفائدة المعلَنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.

كان مجلس إدارة الهيئة قد أقرّ آلية التخصيص الفورى منذ مارس 2019 للتعامل مع الطلبات المقدَّمة من المستثمرين بشأن تخصيص قطع الأراضي بها.

وعرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حوالى 129 قطعة أرض فى 29 مدينة جديدة للبيع بآلية التخصيص الفوري، خلال شهر أكتوبر الحالي.

وأجرت هيئة المجتمعات العمرانية عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفوري للأراضي؛ لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها، كان آخِرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمي طلبات التخصيص على قطع الأراضي لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمُدد التنفيذ، بجانب تحملهم الآثار القانونية فى حال عدم الالتزام وفقًا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.

ونصّت التعديلات على إضافة بند يفيد بالتزام المخصَّص له الأرض بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع لكل المساحات بنسب تنفيذ ومراحل متساوية طبقًا لمدة المشروع الصادرة بقرار التخصيص، مع إدراجها ضمن مستندات التعاقد، ويتم اعتماده من جهاز المدينة للمساحات التى لا تتطلب استصدار قرار وزاري.