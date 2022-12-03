طرح 19866 قطعة أرض بالإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزًا بمدن الصعيد

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 19866 قطعة أرض سكنية (إسكان أكثر تميزًا ــ إسكان متميز – إسكان متوسط “محور الأراضي”) بمدن الصعيد، موضحًا أن هذا الطرح يشتمل على محورين، أولهما، مرحلة تكميلية للعملاء المتقدمين بالطرح السابق بتاريخ 19/6/2022، وثانيهما، مرحلة جديدة للعملاء الجدد.

وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز “online”، من خلال موقع الحجز الإليكتروني لبنك التعمير والإسكان (www.hdb–reservation.com).

مشيراً إلى أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع والمساحات، والأسعار وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإليكتروني للبنك، اعتباراً من غد الأحد 4/12/2022، للمرحلة التكميلية، واعتباراً من يوم الأحد 15/1/2023، للمرحلة الجديدة.

وقال المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون العقارية والتجارية: يشمل الطرح 12807 قطع أراض بالإسكان المتوسط “محور الأراضي”، بمدن:

(سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – أسيوط الجديدة – بنى سويف الجديدة)، و6228 قطعة أرض بالإسكان المتميز، بمدن (قنا الجديدة – سوهاج الجديدة – أسيوط الجديدة – ناصر الجديدة “غرب أسيوط” – طيبة الجديدة – الفيوم الجديدة).

بالإضافة لـ831 قطعة أرض بالإسكان الأكثر تميزاً، بمدن (أسوان الجديدة – سوهاج الجديدة – بنى سويف الجديدة – أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة).