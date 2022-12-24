طرح 1971 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي في 4 مدن جديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح 1971وحدة سكنية بمشروع “الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي”، ببعض المدن الجديدة.

وأضاف المهندس حاتم حسن نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أن المساحات تتراوح بين 90 و109 م2، بـ4 مدن جديدة (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – العلمين الجديدة).

وأوضح أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز “online”، من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان “www.hdb-reservation.com”، وسيتم قريبا الإعلان عن موعد إتاحة شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع، والمساحات، والأسعار، وأسلوب السداد، على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز.

وجاء ذلك ضمن إعلان وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار عن طرح ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أكثر من 22 ألف وحدة سكنية ببعض المدن الجديدة، بمشروعات (سكن مصر – دار مصر – جنة – إسكان متميز ذى طابع ساحلى – قطامية جاردنز).

وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة، تواصل طرح الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها لتلبية احتياجات جميع الشرائح المجتمعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الوحدات السكنية المناسبة لجميع المواطنين، وانطلاقاً من سياسة وزارة الإسكان، القائمة على 3 محاور رئيسية، وهى، دعم شريحة محدوى الدخل، ومساندة الشريحة المتوسطة، والإتاحة لشريحة أصحاب الدخول المرتفعة، وهذا هو التحقيق العملي للعدالة الاجتماعية.