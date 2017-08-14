طرح 18.5 ألف وحدة إسكان اجتماعى للعاملين بالخارج

❐ مى عبدالحميد: 7.4 مليار جنيه إجمالى تمويل مبادرة المركزى ❐ ارتفاع سعر الوحدة بنسبة %20 والدولة تحملت نسبة مماثلة بعد التعويم بدور إبراهيم أعلنت مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، عن طرح 18500 وحدة تحت برنامج الإسكان الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج بعد عيد الأضحى بأسعار تتراوح بين

❐ مى عبدالحميد: 7.4 مليار جنيه إجمالى تمويل مبادرة المركزى

❐ ارتفاع سعر الوحدة بنسبة %20 والدولة تحملت نسبة مماثلة بعد التعويم

بدور إبراهيم

أعلنت مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، عن طرح 18500 وحدة تحت برنامج الإسكان الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج بعد عيد الأضحى بأسعار تتراوح بين 10 آلاف دولار و14 ألف للوحدة.

وأضافت أن هذه الوحدات لن تحصل على دعم من الصندوق ولن تخضع لشروط مستوى دخل معين للمتقدمين، ويمكن لراغبى الحصول على وحدة سكنية سداد ثمنها دفعة واحدة أو بالتقسيط على 3 سنوات، وفى حالة السداد الفورى يحصل المستفيد على خصم بنسبة %7.5 من سعر الوحدة، على أن يتم السداد بتحويل بنكى من الخارج بالعملة الأمريكية، ويكون الحجز عن طريق موقع خاص بالبرنامج يطلقه الصندوق على شبكة الإنترنت تزامنًا مع طرح الوحدات.

على صعيد آخر، قالت عبدالحميد إن إجمالى التمويل الممنوح وفق مبادرة البنك المركزى لصندوق التمويل العقارى سجل 7.4 مليار جنيه، ويقدم بفائدة ميسرة تبلغ %5، ويستفيد منه 186 ألفا و350 مواطنًا أو أسرة، وبلغ إجمالى الدعم النقدى الذى حصل عليه المستحقون حتى الآن 1.6 مليار جنيه، وذلك منذ بداية إطلاق المشروع فى يوليو 2014 وحتى الآن.

وقالت عبدالحميد إن الصندوق بصدد تسليم 230 ألف وحدة جاهزة بالفعل خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن هناك 270 ألف وحدة أخرى فى مراحل التشطيب النهائى حالياً.

وأوضحت أن الصندوق رفع قيمة الوحدة خلال الطرح الحالى إلى 184 ألف جنيه، بدلاً من 154 ألفًا فى الطرح السابق، بارتفاع %20، بسبب الزيادات الأخيرة فى مواد البناء، والتى رفعت تكلفة التنفيذ، مشيرة إلى أن هذا السعر مجرد من أى هامش ربح للدولة، ولا يشمل سعر الأرض ولا توصيل المرافق العمومية وتمويل سداد الأقساط، مؤكدة أن الدولة تحملت زيادة %20 للطروحات السابقة نتيجة التعويم.

وكشفت خلال حوار مع «المال» أن الصندوق يجهز حالياً لطرح وحدات ضمن محور الإسكان الاجتماعى المميز، بواقع 1000 وحدة سكنية بمساحة 93 مترًا، وهو محور لجأ إليه بعد مطالبات من شريحة كبيرة من العملاء برغبتهم فى الحصول على وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعى دون اشتراط مفردات دخولهم، لافتة إلى أنه فى هذا المحور لا تتحمل الدولة أى دعم نقدى، متوقعة أن يصل سعر الوحدة خلال هذا المحور إلى 220 ألف جنيه.

كما كشفت عبد الحميد أن الصندوق يدرس إدخال بعض التعديلات على قانون الإسكان الاجتماعى بما يضمن تغليظ العقوبة على المتاجرين بوحدات هذا المشروع.