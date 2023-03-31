طرح 179 كابينة بشاطئ ستانلي للمزايدة العلنية

أعلنت محافظة الإسكندرية من خلال الإدارة العامة للشئون المالية “إدارة التعاقدات” عن عملية استغلال كبائن استحمام شاطىء ستانلي، بعدد (179) كابينة.

ووفقا لإدارة التعاقدات تقرر طرح عدد (27) كابينة استحمام بالدور الأرضي والأول علوي والثاني علوي والحوض الشرقي بالدور الثاني، بجلسة يوم الأربعاء 12/ 4 / 2023، بقيمة التأمين المؤقت 3000 جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

أما بجلسة يوم الأربعاء 3 / 5 / 2023، سيتم طرح عدد (51) كابينة استحمام بالدور الأرضي والحوض الشرقي بقيمة التأمين المؤقت 3000 جنيه،

وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

كما تقرر طرح عدد (49) كابينة استحمام بالدور الأول علوي بجلسة يوم الأربعاء 10 /5 / 2023، بقيمة التأمين المؤقت 3000 جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

وتشهد جلسة يوم الأربعاء 17 / 5 / 2023 طرح عدد (52) كابينة استحمام بالدور الثاني علوي، بقيمة التأمين المؤقت 3000 جنيه وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية.

كما يمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

ويسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسات الشروط.

كما يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات بنسبة 10% من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

وحددت المحافظة آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.