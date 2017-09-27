طرح 17 عملية رصف طرق للمناقصة العامة بالإسكندرية

المال ـ خاص:طرحت محافظة الإسكندرية 18 عملية ضمن مشروعات الطرق والنقل للمناقصات العامة، وذلك للطرق المُدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2017 – 2018، بنظام المظاريف المُغلقة "الفنى والمالي"، للطرق الكائنة بـ 8 أحياء، إضافة إلى مركز ومدينة برج العرب الجديدة.وكشف المهندس سيد محمد السيد، وك

المال ـ خاص:

طرحت محافظة الإسكندرية 18 عملية ضمن مشروعات الطرق والنقل للمناقصات العامة، وذلك للطرق المُدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2017 – 2018، بنظام المظاريف المُغلقة “الفنى والمالي”، للطرق الكائنة بـ 8 أحياء، إضافة إلى مركز ومدينة برج العرب الجديدة.

وكشف المهندس سيد محمد السيد، وكيل وزارة النقل والطرق، عن رصد اعتماد مالى للخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد بنحو 36 مليون جنيه، إضافة إلى التمويل الذاتى من قبل ديوان المحافظة والبالغ 24 مليون جنيه، ليصل إجمالى الاعتمادات المالية للعام الحالى وفقاً للخطة الموضوعة 60 مليون جنيه. وأضاف أن الاعتمادات المالية للعام المالى المُنقضى بلغ نحو 90 مليون جنيه، شملت رصف الطرق بإجمالى 107 كيلو مترات لعدد 176 شارعا، موضحاً أن هناك اعتمادات جارية حصلت عليها المديرية بعد انقضاء العام المالى 2016 -2017 وصلت لـ23 مليون جنيه لرصف 17.2 كيلو متر، إضافة إلى الاعتماد المالى الجارى لمشروع تطوير الطريق الدائرى والبالغ 107 ملايين جنيه، ليصل إجمالى اعتمادات مالية جارية 130 مليون جنيه.

وتتطرق وكيل وزارة النقل بالثغر إلى أعمال الموقف التنفيذى لمشروع تطوير الطريق الدائرى “المُنتظر”، موضحاً أن المشروع يمر بـ5 مراحل: الأولى “تكسير الأسفلت” والتى وصلت نسبة الأعمال بها لـ%93، “الأعمال الترابية” ووصلت نسبة الأعمال بها لـ%89.7، إضافة إلى مرحلة “طبقة الأسفلت” والتى وصلت نسبة الأعمال بها إلى %66.67.

إضافة إلى مرحلة “أعمال طبقة الأسفلت الرابطة” والتى وصلت نسبة تنفيذها لـ%40، فضلاً عن المرحلة الأخيرة “أعمال طبقة الأسفلت السطحية” ووصلت نسبة تنفيذ أعمالها لـ%39.20، لتصل نسبة التنفيذ الكلية إلى %65.72.

وقال السيد إن الموقف المالى للمشروع شهد إنفاق 52 مليون جنيه حتى الآن من إجمالى الاعتماد المرصود والبالغ نحو 107 ملايين جنيه، والتى تستهدف رصف الطريق بطول 9 كيلو مترات بدءا من حى وسط “خلف أكاسيا” وحتى كوبرى أبيس العوايد بنطاق حى شرق، والمُنفذ تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.